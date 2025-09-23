«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры

Стриминговый сервис KION представил первый большой трейлер сериала «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским и назначил премьеру на октябрь.

Формат показа выбрали современный, характерный для Netflix: все серии проекта станут доступны для просмотра в один день. Любители «запойного просмотра» точно останутся довольны.

Сюжет сериала «Бар "Один звонок"»

В центре сюжета — необычный бар, в который почти невозможно попасть намеренно. Его главная «фишка» — волшебный телефон, позволяющий позвонить ушедшему в мир иной родственнику. Но плата за этот звонок — судьбоносная игра в русскую рулетку.

Именно в это загадочное место попадает мальчик Витя Морозов. Он остается там, становясь правой рукой таинственного бармена. А тем временем его отец бросается на поиски. Его ждет почти невыполнимая миссия: бар постоянно перемещается, не имея постоянного адреса.

Выход сериала «Бар "Один звонок"»

Сериал «Бар "Один звонок"» прошел настоящий путь испытаний. Изначально его планировали выпустить еще в 2023-м, но проект надолго заморозили.

Теперь, после долгого ожидания, судьба сериала определилась: премьера назначена на 1 октября. Показ обещает быть интенсивным — все семь серий выложат единым блоком. Как пояснили создатели, формат выпуска «все и сразу» выбран не случайно.

«С таким проектом иначе никак — после каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо», — заявили представители кинотеатра для «РГ».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 мини-сериалов, которые выбьют вас из реальности.