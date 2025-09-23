Меню
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры

23 сентября 2025 21:02
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Картину придется смотреть «запоем».

Стриминговый сервис KION представил первый большой трейлер сериала «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским и назначил премьеру на октябрь.

Формат показа выбрали современный, характерный для Netflix: все серии проекта станут доступны для просмотра в один день. Любители «запойного просмотра» точно останутся довольны.

Сюжет сериала «Бар "Один звонок"»

В центре сюжета — необычный бар, в который почти невозможно попасть намеренно. Его главная «фишка» — волшебный телефон, позволяющий позвонить ушедшему в мир иной родственнику. Но плата за этот звонок — судьбоносная игра в русскую рулетку.

Именно в это загадочное место попадает мальчик Витя Морозов. Он остается там, становясь правой рукой таинственного бармена. А тем временем его отец бросается на поиски. Его ждет почти невыполнимая миссия: бар постоянно перемещается, не имея постоянного адреса.

Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Выход сериала «Бар "Один звонок"»

Сериал «Бар "Один звонок"» прошел настоящий путь испытаний. Изначально его планировали выпустить еще в 2023-м, но проект надолго заморозили.

Теперь, после долгого ожидания, судьба сериала определилась: премьера назначена на 1 октября. Показ обещает быть интенсивным — все семь серий выложат единым блоком. Как пояснили создатели, формат выпуска «все и сразу» выбран не случайно.

«С таким проектом иначе никак — после каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо», — заявили представители кинотеатра для «РГ».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 мини-сериалов, которые выбьют вас из реальности.

Фото: Кадры из сериала «Бар "Один звонок"»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
