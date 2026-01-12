Бу! Ра! Ти! Но! Почему деревянного мальчика зовут именно так — и при чем тут Италия: не все об этом знают

Меню
12 января 2026 19:35
Кадр из фильма «Буратино»

Теперь вы будете смотреть кино по-другому.

«Буратино» снова в кино — и снова в топе проката. Фильм всего за несколько дней собрал больше 2 млрд рублей и стал одним из главных семейных хитов сезона. Но за громкими цифрами легко потерять главное — историю самого героя. И тут возникает вопрос, который многие себе никогда не задавали: почему его вообще зовут Буратино?

Как имя связано с его природой

Имя пришло из итальянского языка. Слово burattino означает «деревянная кукла» или «марионетка». То есть кукла, которой кто-то управляет. Это идеально описывает героя, созданного из полена и живущего в мире, где взрослые все время пытаются им командовать.

От Пиноккио к Буратино

Прототипом Буратино стал Пиноккио из сказки Карло Коллоди. Его имя тоже не случайно. Pino означает «сосна», occhio — «глаз». Деревянный мальчик, который смотрит на мир. Алексей Толстой взял эту историю за основу, но дал герою новое имя, чтобы подчеркнуть его кукольную природу и сделать образ ближе русскому читателю.

Почему слово изменило смысл

Со временем «буратино» стало использоваться и в разговорной речи — так иногда называют наивного или простоватого человека. Но это вторичное значение. В сказке Буратино совсем не глупый. Он просто свободный и упрямый, и именно за это его любят.

Почему эта история снова работает

Возможно, поэтому фильм и собирает такие кассы. История про деревянного мальчика, который не хочет быть марионеткой, оказывается актуальной в любом времени. Даже спустя десятки лет Буратино продолжает говорить с нами на одном языке — о желании жить по своим правилам.

Писали также как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки

Фото: Кадр из фильма «Буратино»
Екатерина Адамова
