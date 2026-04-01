Наконец-то кое-что новенькое: в Сеть попали спойлеры к 131 серии «Клюквенного щербета»

В 131 серии «Клюквенного щербета» зрителей ждёт сразу несколько неожиданных поворотов. В центре событий снова окажется семья Уналов, где напряжение продолжает расти. Но главной интригой эпизода станет появление загадочного подростка, который заявит, что ищет свою мать.

Кажется, в доме Уналов назревает новый скандал. И на этот раз тайны прошлого могут изменить судьбу сразу нескольких героев.

Фатих становится чужим в собственной семье

После того как Эмир поселился в доме Уналов, положение Фатиха заметно ухудшилось. Теперь именно его винят в проблемах семьи Салкым, и это вызывает раздражение у героя.

Ситуацию усугубляет решение Абдуллаха. Он объявляет, что Эмир будет работать в семейной компании, и не собирается слушать возражения сына. Такое положение дел только усиливает напряжение внутри семьи.

Чимен может вернуться в дом Уналов

Чимен продолжает жить рядом с Кывылджим, но ситуация может измениться. Девушка рассказывает матери о новой работе мужа, однако Кывылджим не разделяет ее радости.

По мнению Кывылджим, Эмир получил всё благодаря матери, а не собственным заслугам. Всё указывает на то, что Чимен вскоре вернётся к мужу и снова окажется в доме Уналов.

Ниляй делает неожиданное заявление

Ниляй продолжает переживать трудный период. Во время семейного ужина она неожиданно объявляет, что хочет выйти замуж.

Эта новость становится сюрпризом для Фатиха и Абдуллаха. Однако Нурсема начинает подозревать, что за этим решением скрывается нечто большее.

Загадочный подросток становится главной интригой

Главным событием серии станет появление подростка в доме Уналов. Во время ужина он неожиданно заявляет, что ищет мать, которая бросила его много лет назад.

Юноша уверен, что его мать живёт именно в этом доме. Его слова вызывают напряжённую реакцию Салкым, и становится ясно — история подростка может раскрыть важную семейную тайну.

Похоже, именно этот неожиданный гость станет главным поворотом 131 серии и задаст новое направление всей истории.