«Брось банан, у нас погоня!»: НТВ снимает продолжение детективного сериала, который уже стал мемом

В Туапсе идут съёмки второго сезона сериала «Майор и Меймун», ставшего неожиданным хитом и мемом одновременно.

После первого сезона зрители всерьёз обсуждали, кто из напарников умнее — человек или обезьянка. Теперь дуэт возвращается, и на этот раз всё серьёзнее: новые преступления, новый начальник и старая, но верная Чита.

«Брось банан, у нас погоня!»

Эта фраза родилась прямо на съёмочной площадке, когда Чита внезапно вырвалась из рук дрессировщика во время погони.

Сцена вошла в дубль, и актёр Егор Долгополов, не удержавшись, крикнул напарнице: «Брось банан, у нас погоня!». Так реплика стала мемом, а потом — символом всего сериала.

Новые герои и старые укусы

Во втором сезоне капитан Майоров и его харизматичная напарница продолжают расследовать дела на побережье.

Но теперь им мешает новое начальство — подполковник Полина Дмитрук, строгая, холодная и категорически против «животных в погонах». Её играет Юлия Кудояр.

Напряжение между героями растёт, и в какой-то момент профессиональное противостояние превращается в лирическую дуэль.

Сам Егор Долгополов признаётся:

«Во втором сезоне я снова увиделся с Читой. Она меня узнала, и мы продолжили работать в духе взаимопонимания и любви. Но если человек совершит ошибку, будет настойчиво смотреть ей в глаза или просто махнёт рукой — будет беспощадно и молниеносно покусан».

Меймун против системы

По словам режиссёра Максима Демченко, в новом сезоне герои столкнутся с аферистами, сектантами и мошенниками, но настоящие испытания ждут их внутри отдела.

«Майорова покидают соратники, а начальницу переводят в Москву. Главная сложность — недовольство Дмитрук, которая не понимает, зачем в отделе нужна обезьяна. Майорову предстоит доказать, что они с Меймун — настоящие напарники».

Обещают больше экшена, иронии и даже сцен ревности: Меймун теперь не просто символ сериала, а его движущая сила — защитница, следователь и источник хаоса в одном лице.

