Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Брондуков отвернулся, а Гайдай шепнул почти неприличное: вырезанная сцена из «Спортлото-82», которую показали только за границей

Брондуков отвернулся, а Гайдай шепнул почти неприличное: вырезанная сцена из «Спортлото-82», которую показали только за границей

21 сентября 2025 10:23
Кадр из фильма "Спортлото-82"

Эпизод с молодой актрисой Луизой Мосендз в знаменитой комедии сочли слишком откровенным для жителей СССР.

Советские зрители и не подозревали, что в «Спортлото-82» есть сцена, которую Гайдай снимал специально для зарубежных экранов.

Для молодой актрисы Луизы Мосендз этот эпизод стал настоящим испытанием, а партнёр по съёмке Бронислав Брондуков проявил в тот момент редкую деликатность.

Как Луиза попала в фильм

В начале 80-х Луиза Мосендз только закончила Театральное училище имени Щепкина и работала в Театре Советской Армии.

Роль секретарши Аллы Дмитриевны в «Спортлото-82» она получила случайно: ассистентка по актёрам заметила её в театральном коридоре и сразу отвела к Леониду Гайдаю.

Режиссёр лишь посмотрел — и сказал твёрдое «Да».

Сцена в лодке, которую не увидела страна

Изначально актриса должна была сниматься в купальнике со своим экранным начальником в лодке. Этот эпизод был отснят и показан советским зрителям.

Но была и другая сцена, созданная специально для Запада. Прямо во время съёмки Гайдай подошёл к Луизе и предложил сделать дубль откровеннее.

«Наш фильм будут продавать в Финляндию. А там любят смотреть на красивые женские тела. Не могла бы ты повторить сцену без лифчика?» — тихо сказал он.

Для девушки это стало шоком: подобных условий не обсуждали. Именно тогда рядом оказался Бронислав Брондуков. Он повернулся спиной и успокоил коллегу: «Не бойся, всё будет нормально. Я тебя не вижу».

Луиза согласилась на это дерзкий шаг, а откровенная сцена ушла в зарубежные копии.

Источник: sport24.ru

Также прочитайте: «Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»

Фото: Кадр из фильма "Спортлото-82"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Читать дальше 28 сентября 2025
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Читать дальше 28 сентября 2025
Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Читать дальше 28 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше