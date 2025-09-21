Брондуков отвернулся, а Гайдай шепнул почти неприличное: вырезанная сцена из «Спортлото-82», которую показали только за границей

Эпизод с молодой актрисой Луизой Мосендз в знаменитой комедии сочли слишком откровенным для жителей СССР.

Советские зрители и не подозревали, что в «Спортлото-82» есть сцена, которую Гайдай снимал специально для зарубежных экранов.

Для молодой актрисы Луизы Мосендз этот эпизод стал настоящим испытанием, а партнёр по съёмке Бронислав Брондуков проявил в тот момент редкую деликатность.

Как Луиза попала в фильм

В начале 80-х Луиза Мосендз только закончила Театральное училище имени Щепкина и работала в Театре Советской Армии.

Роль секретарши Аллы Дмитриевны в «Спортлото-82» она получила случайно: ассистентка по актёрам заметила её в театральном коридоре и сразу отвела к Леониду Гайдаю.

Режиссёр лишь посмотрел — и сказал твёрдое «Да».

Сцена в лодке, которую не увидела страна

Изначально актриса должна была сниматься в купальнике со своим экранным начальником в лодке. Этот эпизод был отснят и показан советским зрителям.

Но была и другая сцена, созданная специально для Запада. Прямо во время съёмки Гайдай подошёл к Луизе и предложил сделать дубль откровеннее.

«Наш фильм будут продавать в Финляндию. А там любят смотреть на красивые женские тела. Не могла бы ты повторить сцену без лифчика?» — тихо сказал он.

Для девушки это стало шоком: подобных условий не обсуждали. Именно тогда рядом оказался Бронислав Брондуков. Он повернулся спиной и успокоил коллегу: «Не бойся, всё будет нормально. Я тебя не вижу».

Луиза согласилась на это дерзкий шаг, а откровенная сцена ушла в зарубежные копии.

