Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства»

27 ноября 2025 11:21
Кадр из сериала «Чисто английские убийства»

Проект и не думает заканчиваться.

На российском ТВ далеко не так много сериалов-долгожителей. Среди них особняком выделяются процедуралы. К примеру, «Тайны следствия» даже недавно были внесены в Книгу рекордов за длительное нахождение в эфире. Сейчас на экраны готовится выйти 25-й сезон проекта.

А в Британии тоже есть свои «Тайны следствия». Сериал «Чисто английские убийства» выходит с 1997 года и не собирается завершаться.

О сериале «Чисто английские убийства»

«Чисто английские убийства» уже более двадцати лет остаются эталоном британского детектива. Действие происходит в живописном графстве Мидсомер, где скрываются самые хитроумные преступления.

Сериал сознательно игнорирует современные тренды, предлагая вместо мрачных антигероев уютные классические расследования. Инспектору Барнаби приходится распутывать дела с почти мистическим подтекстом, где каждый новый подозреваемый может неожиданно стать следующей жертвой.

Именно эта верность традициям и особая атмосфера сделали проект телевизионным долгожителем, который продолжают смотреть новые поколения зрителей.

Кадр из сериала «Чисто английские убийства»

Сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства»

Сериал насчитывает 24 сезона. В начале этого года сообщалось, что производство 25-го сезона уже стартовало, но детали сюжета и дата выхода держались в секрете.

С 1997 года вышло более 130 полнометражных серий. Особенностью проекта является малое количество эпизодов — в среднем, сезон включает в себя от 4 до 8 серий, которые длятся по 1,5 часа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как из советского детектива «Чисто английское убийство» пропала целая серия.

Фото: Кадры из сериала «Чисто английские убийства»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
