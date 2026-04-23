Русский English
«Бриллиантовая рука» оказалась не такой уж оригинальной: зрители нашли сходство с известным зарубежным хитом

23 апреля 2026 07:00
Кадр из фильма Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)

Почему кинолента подозрительно похожа на западное кино?

О «Бриллиантовой руке» принято говорить как о чисто советской комедии, но в Сети уже много лет обсуждают другую версию.

Внимательные зрители находят в фильме Леонида Гайдая детали, которые будто бы перекликаются с западным кино, прежде всего с ранней бондианой.

Параллели с агентом 007

Главный аргумент сторонников этой теории — сюжетная схема. Семен Горбунков, оказавшийся втянутым в преступную историю, поневоле становится участником почти шпионской игры.

Такой ход напоминает фильмы о Джеймсе Бонде, где обычная ситуация быстро превращается в опасную миссию. Даже образ Шефа с его загадочностью и показом лишь руки с перстнем зрители сравнивают с Блофельдом.

Сцены, которые «слишком похожи»

Обсуждают и конкретные эпизоды. Например, момент с вертолетом, поднимающим автомобиль, нередко называют отсылкой к «Живешь только дважды».

Похожее настроение находят и в линии героини Светланы Светличной: её образ некоторые сопоставляют с Хани Райдер — первой девушкой агента 007.

Вдохновение или совпадение

Прямых подтверждений этим догадкам нет, но сама логика эпохи делает их правдоподобными. Даже за «железным занавесом» режиссеры следили за мировым кино и могли переосмысливать удачные находки.

В случае с Гайдаем это скорее не заимствование, а игра с жанром. Именно поэтому «Бриллиантовая рука» выглядит одновременно узнаваемо и абсолютно оригинально.

Екатерина Адамова
