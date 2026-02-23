«Смотрю так же запойно, как какой-нибудь новый сериал на Netflix»: Кологривый назвал любимые российские сериалы

Интересный выбор, тем более актер знает всю кухню изнутри. От этого его советы еще более ценны.

Есть актёры, которые отвечают дежурно, а есть те, кто говорит так, будто вы сидите с ним на кухне после съёмок. Никита Кологривый из второй категории.

В разговоре с порталом «Киноафиша» о любимых сериалах он не выстраивает интеллектуальную витрину, а честно делится тем, что смотрит сам — без снобизма и попытки казаться сложнее.

Когда речь заходит о российских проектах, актёр неожиданно быстро оживляется. Он не скрывает эмоций и спокойно признаётся, что и сам может смотреть старые хиты запоем.

«Сейчас я насоветую (смеётся): „Игра на выживание“ Карена Оганесяна, считаю, хороший сериал. „Пищеблок“ сейчас вышел. Хороший, говорят, сериал. Я говорю мнение зрителей, которое мне передают, что им нравится. Я считаю, что хороший сериал, это „Ликвидация“ — отличный сериал. „Бригада“ — один из моих самых любимых сериалов. Не из-за того, что я работал с Сергеем Безруковым, просто это очень хороший кастинг, это очень точное попадание в образы, потрясающий сценарий. Я его смотрю так же запойно, как какой-нибудь новый сериал на Netflix. С таким же интересом. Мне очень понравился сериал „Ненастье“. Актёры там очень хорошие».

В этом списке нет попытки быть модным. Здесь — классика вроде «Ликвидации» и «Бригады», крепкая жанровая работа и проекты последних лет. Кологривый говорит просто: хороший кастинг, точное попадание в образы, сильный сценарий.

И если ориентироваться на его вкус, то смотреть стоит не только новинки, но и то, что уже стало частью телевизионной истории.