«"Бриджертоны" — это же наша "Бедная Настя"»: Netflix понадобилось 20 лет, чтобы повторить успех хита с канала «Россия»

Четвёртый сезон популярного сериала «Бриджертоны» от Netflix будет разделён на два релиза. Первая часть выйдет на экраны уже 29 января 2026 года, а заключительные серии зрителям предстоит ждать ещё месяц.

А в Сети пользователи уже пришли к выводу, что костюмированная мелодрама от Netflix подозрительно напоминает российский проект 2000-х «Бедную Настю».

«Бриджертоны» и «Бедная Настя»

Оба сериала предлагают проверенную веками формулу «Золушки»: молодая женщина, оказывается в эпицентре высшего общества, чтобы перевернуть устоявшиеся порядки своими чувствами и силой духа. Двигателем сюжета в обоих случаях становятся тайны, сплетни и непреодолимое влечение, разворачивающиеся на фоне роскошных балов и величественных интерьеров.

Каждый проект в своё время стал культурным феноменом, который смотрела вся страна, а в случае «Бриджертонов» — и весь мир.

«Буквально смотрю "Бедную Настю", но в декорациях от Netflix. Удивительно, что на Западе мода на такие сериалы пришла на 20 лет позже, чем в России», — удивляются в Сети.

Различия в сериалах

Однако, несмотря на общую основу, их конечное воплощение все же различается. «Бедная Настя» — это классическая, полная драматизма мелодрама, которая стремится к исторической достоверности в духе времени.

«Бриджертоны» же, напротив, сознательно игнорируют историческую точность в пользу современной актуальности. Это лёгкая, ироничная и чувственная романтическая комедия-драма, «переодетая» в костюмы регентской Англии. Но оба сериала по-своему прекрасны и выполняют свою главную задачу — увлекают и дают отдохнуть.

