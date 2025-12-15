Меню
«"Бриджертоны" — это же наша "Бедная Настя"»: Netflix понадобилось 20 лет, чтобы повторить успех хита с канала «Россия»

15 декабря 2025 13:17
Кадры из сериалов «Бедная Настя», «Бриджертоны»

Между двумя проектами нашли пересечения.

Четвёртый сезон популярного сериала «Бриджертоны» от Netflix будет разделён на два релиза. Первая часть выйдет на экраны уже 29 января 2026 года, а заключительные серии зрителям предстоит ждать ещё месяц.

А в Сети пользователи уже пришли к выводу, что костюмированная мелодрама от Netflix подозрительно напоминает российский проект 2000-х «Бедную Настю».

Кадр из сериала «Бедная Настя»

«Бриджертоны» и «Бедная Настя»

Оба сериала предлагают проверенную веками формулу «Золушки»: молодая женщина, оказывается в эпицентре высшего общества, чтобы перевернуть устоявшиеся порядки своими чувствами и силой духа. Двигателем сюжета в обоих случаях становятся тайны, сплетни и непреодолимое влечение, разворачивающиеся на фоне роскошных балов и величественных интерьеров.

Каждый проект в своё время стал культурным феноменом, который смотрела вся страна, а в случае «Бриджертонов» — и весь мир.

«Буквально смотрю "Бедную Настю", но в декорациях от Netflix. Удивительно, что на Западе мода на такие сериалы пришла на 20 лет позже, чем в России», — удивляются в Сети.

Кадр из сериала «Бриджертоны»

Различия в сериалах

Однако, несмотря на общую основу, их конечное воплощение все же различается. «Бедная Настя» — это классическая, полная драматизма мелодрама, которая стремится к исторической достоверности в духе времени.

«Бриджертоны» же, напротив, сознательно игнорируют историческую точность в пользу современной актуальности. Это лёгкая, ироничная и чувственная романтическая комедия-драма, «переодетая» в костюмы регентской Англии. Но оба сериала по-своему прекрасны и выполняют свою главную задачу — увлекают и дают отдохнуть.

Кадр из сериала «Бедная Настя»

Ранее портал «Киноафиша» писал, за кого в итоге выйдет замуж Элоиза из «Бриджертонов».

Фото: Кадры из сериалов «Бедная Настя», «Бриджертоны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
