Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды

Он начинается как политический триллер, а оборачивается историей о хрупком мире, который спасли двое врагов. 23 октября выходит сериал «Дорогой Вилли» — проект о тайных переговорах Леонида Брежнева и Вилли Брандта. Но почему эта премьера уже называют одной из самых ожидаемых осени — и когда смотреть новые серии?
Когда выйдут серии
Премьера состоится 23 октября сразу на двух площадках — Premier и KION, а позже сериал покажут на РЕН ТВ. Всего — четыре эпизода, растянутые на две недели:
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1 серия
|
23 октября
|
2 серия
|
23 октября
|
3 серия
|
31 октября
|
4 серия
|
31 октября
О чём расскажет сериал
На дворе 1960-е. Мир стоит на грани ядерной войны, разведки обеих стран в панике, а Брежнев принимает рискованное решение — выйти на тайную связь с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Их встречи проходят в абсолютной секретности: один шаг не туда — и катастрофа неминуема.
Сюжет основан на реальных событиях и архивных документах. Каждый эпизод показывает, как личная смелость и доверие между людьми становятся важнее политики.
Кто играет
Брежнева исполнил Сергей Маковецкий, а Брандта — Кирилл Кяро. Вместе они создают дуэт, в котором политическая сдержанность граничит с человеческой тревогой.
Производство — «Формат ТВ», «Студия ЧеховЪ» и РЕН ТВ. А вместе с сериалом выйдет и одноимённый роман, где расскажут то, что не вошло в экранную версию — от редких документов до воспоминаний очевидцев.
Любите российские фильмы и сериалы, а также актеров? Намеки на домашнее насилие и не только: Асмус лишь однажды прокомментировала уход от Евдокимова.