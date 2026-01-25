Брэдли Купер выбрал лучший турецкий сериал: смотрит его 24/7

Брэдли Купер раскрыл довольно неожиданный и тёплый семейный секрет в одном из своих интервью. Оказалось, что в их доме царит особая атмосфера, и виной тому — новое увлечение его матери, Глории Кампано.

Актер с юмором рассказал, что она всерьёз «подсела» на турецкие телесериалы, и эта страсть стала общим делом для всей семьи. Сам Купер признался, что периодически тоже с удовольствием погружается в эти многосерийные драмы.

Особое место в этом увлечении занял сериал «Ранняя пташка». По словам актёра, мама стала преданной поклонницей хита, пересматривая все серии снова и снова.

Для неё это превратилось в настоящий ритуал, а главный исполнитель Джан Яман, по её мнению, и вовсе является «лучшим актёром в мире». И Купер с иронией отметил, что на фоне этого кумира даже его номинации на «Оскар» кажутся матери не такими уж выдающимися достижениями.

С юмором голливудская звезда описал фирменный, почти медитативный темп турецких драм.

«Захожу в гостиную — герои просто молча смотрят друг на друга. Ухожу на кухню, чтобы сварить кофе, возвращаюсь — они всё ещё смотрят», — поделился он забавным наблюдением.

Но, несмотря на весёлые комментарии, Купер постепенно и сам втянулся в сюжет, смотря сериал вместе с мамой. Он особо выделил игру актрисы Демет Оздемир, исполнительницы главной женской роли. Её обаяние и актёрское мастерство произвели на него самое благоприятное впечатление.