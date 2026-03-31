Бразильская копия «Чернобыля» уже завоевала Netflix: эта драма о радиации сразу ворвалась в топ-10

31 марта 2026 14:15
Кадр из сериала «Гояния: Радиационная авария»

Картина продолжает подниматься в чартах.

Бразильский мини-сериал Netflix «Гояния: Радиационная авария», премьера которого состоялась в марте, буквально взорвал рейтинги. По информации аналитического портала FlixPatrol, лента вошла в десятку самых просматриваемых в США и добралась до седьмой строчки.

В основу проекта легла реальная катастрофа — одна из самых страшных радиационных трагедий в истории Бразилии.

Сюжет

Все начинается с будничного похода местных сборщиков металлолома на заброшенный объект. Там они находят старый медицинский прибор, некогда использовавшийся для облучения больных. Никто из них даже не догадывается, что внутри скрыта смертоносная капсула с радиоактивным веществом.

Жителей привлекает необычное голубоватое свечение порошка, просыпавшегося из поврежденного контейнера. Невидимые изотопы незаметно проникают в жилые кварталы, передаваясь от одного человека к другому. Последствия дают о себе знать не сразу, но масштаб бедствия нарастает с пугающей быстротой.

Лучшие специалисты страны оказываются бессильны перед необъяснимыми симптомами, которые проявляются у все большего числа пациентов. Ситуация выходит из-под контроля, количество пострадавших стремительно растет, порождая панику и недоверие к официальным сводкам.

Обычные люди — рабочие, их дети, родители — неожиданно для себя оказываются в эпицентре катастрофы. Размеры трагедии достигают такого размаха, что на место вынуждены прибыть высокопоставленные чиновники и ведущие профильные эксперты. Их задача — изолировать зону заражения и спасти тех, кто еще может выжить.

Кадр из сериала «Гояния: Радиационная авария»

Детали

Netflix доверил работу над проектом сценаристу Густаво Липштейну и режиссеру Фернанду Коимбре, которого зрители знают по сериалу «Нарко». Отсюда — упор на динамичную визуальную стилистику и сдержанную жанровую эстетику.

Профессиональные критики пока не спешат с оценками: на Rotten Tomatoes у сериала еще нет рейтинга, хотя отдельные рецензенты уже окрестили его обязательным к просмотру. Но зрители голосуют иначе — цифрами.

Лента продолжает уверенно подниматься в мировых чартах, что само по себе впечатляюще для бразильского мини-сериала, посвященного трагедии, о которой за пределами страны мало кто слышал.

Проект неизбежно сравнивают с нашумевшим «Чернобылем». Однако различия существенны.

«Здесь нет такой масштабной истории, и на самом деле объяснять здесь нужно не так много, поэтому в большей степени сериал сосредотачивается на людях. То есть это не зрелищный фильм-катастрофа, каким был тот же "Чернобыль", а приземлённая история о людях», — пишет автор Дзен-канала «Makar Cinema».

К слову, реальный Чернобыль, не сериальный, а подлинный, здесь тоже оставил след: Советский Союз направил в Бразилию нескольких специалистов для ликвидации последствий аварии.

Фото: Кадры из сериала «Гояния: Радиационная авария»
Светлана Левкина
