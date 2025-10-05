Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»

История братьев Элриков завершилась, но их философия — «равноценный обмен» — до сих пор отзывается в сердцах зрителей. Если хочется снова окунуться в мир, где наука и магия переплетаются, а герои ищут себя среди разрушений, вот три аниме, которые передают ту же энергию, боль и вдохновение.

«Доктор Стоун» (2019 — …)

Мир окаменел. Буквально — загадочная вспышка превратила всех людей в статуи. Тысячелетия спустя просыпается гений Сэнку Исигами, решивший возродить цивилизацию с нуля — от костра до микроскопа. Он строит новую науку на руинах старого мира, веря, что разум — величайшее оружие человечества.

Сэнку — духовный наследник Эдварда Элрика. Такой же упорный, язвительный и до безумия умный. Только вместо алхимических кругов у него — формулы и пробирки. Но философия та же: знание может спасти, а может уничтожить. Всё зависит от того, кто его применяет.

«Шумиха!» (2007 — 2008)

Америка времён Великой депрессии, алхимия, бессмертие и преступные банды — всё смешалось в этом феерическом безумии. Поезд «Крадущийся тигр» мчится по стране, а на его борту пересекаются судьбы мафиози, воров и учёных, нашедших эликсир вечной жизни. Каждый персонаж здесь — кусочек огромной мозаики о жадности, судьбе и случайности.

«Шумиха!» — словно «Стальной алхимик» в стиле Тарантино. Кровь, юмор, нелепость и философия вперемешку, а за всем этим — те же вопросы: стоит ли человек вечной жизни и какой ценой её можно купить.

«Гены искусственного интеллекта» (2023)

Будущее, где люди и андроиды живут бок о бок, а границы между ними размыты. Доктор Икару Судо лечит не только тела, но и души — и у людей, и у машин. Иногда — нелегально, ведь его пациенты просят не просто о ремонте, а о понимании. Он ищет ответ на вопрос: где кончается человек и начинается программа?

Этот тайтл ближе всех к философии «Алхимика». В нём тоже звучит главный вопрос — можно ли переступить законы природы, не потеряв себя. Только вместо металлических рук и кругов — микрочипы и код. Но суть осталась той же: человек создаёт, чтобы понять самого себя.

