Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»

Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»

5 октября 2025 14:44
Кадр из сериала «Стальной алхимик: Братство»

Атмосфера такая же, как в культовом сериале.

История братьев Элриков завершилась, но их философия — «равноценный обмен» — до сих пор отзывается в сердцах зрителей. Если хочется снова окунуться в мир, где наука и магия переплетаются, а герои ищут себя среди разрушений, вот три аниме, которые передают ту же энергию, боль и вдохновение.

«Доктор Стоун» (2019 — …)

Мир окаменел. Буквально — загадочная вспышка превратила всех людей в статуи. Тысячелетия спустя просыпается гений Сэнку Исигами, решивший возродить цивилизацию с нуля — от костра до микроскопа. Он строит новую науку на руинах старого мира, веря, что разум — величайшее оружие человечества.

Сэнку — духовный наследник Эдварда Элрика. Такой же упорный, язвительный и до безумия умный. Только вместо алхимических кругов у него — формулы и пробирки. Но философия та же: знание может спасти, а может уничтожить. Всё зависит от того, кто его применяет.

«Шумиха!» (2007 — 2008)

Кадр из сериала «Шумиха!»

Америка времён Великой депрессии, алхимия, бессмертие и преступные банды — всё смешалось в этом феерическом безумии. Поезд «Крадущийся тигр» мчится по стране, а на его борту пересекаются судьбы мафиози, воров и учёных, нашедших эликсир вечной жизни. Каждый персонаж здесь — кусочек огромной мозаики о жадности, судьбе и случайности.

«Шумиха!» — словно «Стальной алхимик» в стиле Тарантино. Кровь, юмор, нелепость и философия вперемешку, а за всем этим — те же вопросы: стоит ли человек вечной жизни и какой ценой её можно купить.

«Гены искусственного интеллекта» (2023)

Будущее, где люди и андроиды живут бок о бок, а границы между ними размыты. Доктор Икару Судо лечит не только тела, но и души — и у людей, и у машин. Иногда — нелегально, ведь его пациенты просят не просто о ремонте, а о понимании. Он ищет ответ на вопрос: где кончается человек и начинается программа?

Этот тайтл ближе всех к философии «Алхимика». В нём тоже звучит главный вопрос — можно ли переступить законы природы, не потеряв себя. Только вместо металлических рук и кругов — микрочипы и код. Но суть осталась той же: человек создаёт, чтобы понять самого себя.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Стальной алхимик: Братство»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Читать дальше 3 октября 2025
Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости» Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости» Читать дальше 3 октября 2025
Не только «Ванпанчмен» и «Семья шпиона»: 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года Не только «Ванпанчмен» и «Семья шпиона»: 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года Читать дальше 3 октября 2025
Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов» Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов» Читать дальше 2 октября 2025
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон? 4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон? Читать дальше 1 октября 2025
И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT Читать дальше 6 октября 2025
Кто управляет Уборщиками в аниме «Гачиакута» — и почему без него система рухнет Кто управляет Уборщиками в аниме «Гачиакута» — и почему без него система рухнет Читать дальше 6 октября 2025
Доа и Фатих раскрыли рты — эта дама удивила даже их: кем может оказаться любовница Асиля в «Клюквенном щербете» Доа и Фатих раскрыли рты — эта дама удивила даже их: кем может оказаться любовница Асиля в «Клюквенном щербете» Читать дальше 6 октября 2025
Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Читать дальше 6 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше