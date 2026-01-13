«Брат 3» так и не сняли, но мы знаем, что там могли показать: «Страна рыдала бы»

Фильмы «Брат» и «Брат 2» не устаревают, потому что говорят на языке простых человеческих ценностей. Фразы из лент ушли в народ и живут своей жизнью, став частью повседневной речи.

А споры вокруг этих фильмов доказывают, что они по-прежнему задевают самые важные темы. А ведь дилогия могла иметь еще один сиквел: по крайней мере, на этом очень настаивал Виктор Сухоруков.

«Брат 3»

Актер Виктор Сухоруков рассказал любопытную деталь. В прошлом у него был разговор с режиссером Алексеем Балабановым, где он предложил идею «Брата 3». К тому моменту Сергея Бодрова уже не было в живых.

Балабанов сомневался, возможно ли снимать продолжение без главного героя. Но Сухоруков видел выход в современных технологиях. Он считал, что спецэффекты позволят использовать архивные кадры с Бодровым. Материала для этого достаточно — остались съемки из первых фильмов и даже документальные записи.

Виктор Сухоруков о фильме «Брат 3»

Виктор Сухоруков даже продумал, как могло бы начаться кино. По его задумке, Данила Багров идет по набережной Финского залива. А сам Сухоруков спускается к нему навстречу с борта огромного танкера. Их встреча вот-вот должна состояться, но что-то ее срывает.

Актер был уверен: такая сцена растрогала бы до слез зрителей.

«Мне кажется, страна рыдала бы», — описывал Сухоруков в беседе с КП.

Однако Алексей Балабанов остался непреклонен. Он твердо решил не возвращаться к «Брату» после гибели Сергея Бодрова.

