Киноафиша Статьи Брак, подмена и поцелуй Омера и Кывы: 122 серия «Клюквенного щербета» обещает сразу три скандала (осторожно, спойлеры)

19 января 2026 12:48
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Пока точной даты выхода нет, но это точно произойдет скоро.

Похоже, создатели турдизи «Клюквенный щербет» снова делают ставку на старую добрую провокацию. Анонс 122 серии обещает поцелуй Омера и Кывы, но, как это часто бывает, интрига может оказаться громче самого события. Зато проблем у героев точно прибавится, и прежде всего у Баде.

Новость о свадьбе Эмира и Чимен становится холодным душем сразу для двух семей. Кывылджим слишком хорошо понимает, чем обычно заканчиваются такие союзы, но Чимен ослеплена чувствами и не готова слушать предупреждения.

Салкым демонстрирует показное спокойствие, однако быстро становится ясно, что смирения здесь нет. Скорее наоборот. Она продолжит искать способы избавиться от невестки, пусть и более аккуратно.

Новые союзы и старые подозрения

Нурсема и Асиль начинают совместную работу с Ильхами над новой программой. И именно здесь в игру вступает Йылдырым, который решает копнуть глубже и разобраться в прошлом обоих.

Проблема в том, что он и сам пока не понимает, чего хочет. Симпатии или выгоды. А в «Клюквенном щербете» такие колебания редко заканчиваются без последствий.

Тайна, которая сближает

Слухи о возможной подмене младенцев в реанимации шокируют Кывылджим и Омера. Несмотря на все прошлые обиды, они оказываются по одну сторону баррикад. Баде это выводит из себя.

Чем сильнее она пытается отдалить Омера от бывшей жены, тем очевиднее обратный эффект. А намек на поцелуй Омера и Кывы в тизере только подливает масла в огонь.

Слишком знакомый поворот

Башак и Фатих продолжают сближаться, и этот сюжет выглядит самым спокойным на фоне общего хаоса. Возможно, даже слишком спокойным, пишет «Комсомольская правда».

122 серия пока кажется набором знакомых ходов и повторов, пусть и с новыми лицами. Останется ли поцелуй единственным сюрпризом, или сценаристы все же рискнут, узнаем совсем скоро.

Екатерина Адамова
