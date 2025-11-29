Брак по контракту, месть по расписанию и любовь не по плану – этот турецкий сериал от создателей «Ветреного холма» попадает в самое сердечко

История, где ненависть запускает сюжет, а чувства постепенно его ломают.

Турецкая мелодрама «Между» (Arafta) стартовала в ноябре и почти сразу попала в поле зрения поклонников жанра. Проект выпустили авторы хитов «Кровавые цветы» и «Ветреный холм», так что ожидания были высокими изначально.

Контрактный брак как начало большой игры

В центре сюжета «Между» — Атеш и Мерджан. В детстве Атеш потерял семью из-за жестокости Хайдара Йылдырыма и много лет живёт с единственной целью — вернуться и отомстить.

Мерджан же расплачивается за поступки отца и брата, хотя сама не имеет к ним прямого отношения.

Когда долги брата ставят девушку на грань катастрофы, в её жизни появляется Атеш с неожиданным предложением — фиктивный брак сроком на 187 дней.

Формально он спасает её положение, фактически — делает частью своей многоходовой мести.

Любовь, которая мешает плану

Совместная жизнь под одной крышей постепенно меняет расстановку сил. Мерджан оказывается не пешкой, а человеком со своими страхами, принципами и границами.

Атеш, чётко следовавший заранее выстроенному сценарию, начинает терять контроль над ситуацией. Чем дальше идут эти 187 дней, тем сильнее стирается грань между расчётом и реальным чувством.

На фоне этого вскрываются старые семейные тайны, появляется конфликт поколений и тема личной ответственности.

Главные имена проекта

Главную мужскую роль исполнил Эмин Гюненч, ранее известный по сериалам «Красная комната», «Квартира невинных» и «Мачеха».

Для Ильсу Демирджи, сыгравшей Мерджан, проект стал полноценным актёрским дебютом после модельной карьеры и победы в конкурсе «Мисс Средиземноморье».

Их экранный дуэт строится не на внешнем эффекте, а на постоянном внутреннем напряжении между героями.

Для кого этот сериал

«Между» рассчитан на зрителей, которым важны не столько внешние события, сколько постепенное развитие отношений. Это история о чувствах, выросших из вражды, о выборе между прошлым и настоящим и о том, как чужие грехи ломают судьбы тех, кто к ним не причастен.

Формат на 100 серий делает ставку именно на длинную эмоциональную дистанцию.

