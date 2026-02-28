Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)

Уже 3 марта на НТВ стартует «Новая земля» — остросюжетный детектив, который канал аккуратно подводит к статусу главной премьеры начала весны.

Проект называют первым сериалом, снятым на новых территориях, и именно это задает ему особый масштаб и нерв. История разворачивается в освобожденном Бердянске, куда по службе приезжает сотрудник угрозыска Тимофей Забелин в исполнении Александра Константинова.

Это не привычный «кабинетный» детектив. В городе почти нет камер наблюдения, проверка автомобилей на взрывчатку становится ежедневной процедурой, а задержание может закончиться перестрелкой.

Даже стандартный выезд на место преступления здесь нередко превращается в засаду диверсантов. Забелин быстро понимает: прежние схемы не работают, а каждое решение может стоить жизни.

Создатели сделали ставку на атмосферу и фактуру. Съемки проходили в Крыму, Запорожской области и Санкт-Петербурге. В кадре — просторные пейзажи, напряженные улицы, ощущение хрупкости порядка. Без глянца и условностей, с акцентом на реальность службы.

«Новая земля» обещает не только динамику, но и историю человека в точке исторического перелома. Если сериал выдержит заявленный тон, у НТВ действительно может появиться новый хит 2026 года. Чем не конкурент «Первому отделу» или «Невскому»?