Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то

Помните этот эпизод в сериале? А мы помним!

Гастрономическим пристрастиям героев хитов на НТВ мало уделяют внимания. Но некоторые особенности все же стали очевидны для поклонников.

Одна такая деталь касалась того, как предпочитает пить кофе Юрий Брагин из «Первого отдела». Не заметить это было сложно, ведь данной сцене посвятили значительный отрывок серии и даже ляп.

Кофе Брагина

В одной из серий третьего сезона утро полковника началось с казуса. Юрий Брагин попросил жену добавить в кофе традиционное молоко. Однако вместо него на столе оказались сливки.

Выяснилось, что в магазине ошибся их сын-школьник. Родители тут же накинулись на мальчика с критикой.

Раздосадованный Брагин так и не притронулся к напитку, потому что пить кофе как-то иначе просто не желал.

Мнение зрителей

Кстати, поклонники заступились за вспыльчивого персонажа.

«Я сам так перепутал со сливками, взял вместо 10%-ных другие, в которых 33% жирности, обнаружил дома, для кофе они не подходят, понятно, почему он взбесился», — отреагировали в Сети.

Правда, тут уже удивились остальные комментаторы: литровый пакет сливок такой жирности стоит в несколько раз больше молока — странно, что сын Брагина не заметил ошибку еще в магазине. То ли он не знает привычек отца, то ли школьник не ограничен в бюджете, то ли это ляп.

