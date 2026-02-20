Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить

Пятый сезон «Первого отдела» стартовал громко — но вместе с интересом пришло и раздражение. Главная причина споров среди зрителей — решение Юрия Брагина уйти из Следственного комитета. Многие уверены: такой поворот выглядит натянутым и слабо мотивированным.

Вера против системы — и против мужа

По сюжету, толчком к уходу Брагина стала позиция Веры после её ареста. Она разочаровалась в следствии и фактически потребовала, чтобы муж сменил работу. Вот только зрители эту логику массово не приняли.

Поклонники напоминают: Вера — опытный юрист, бывшая судья и адвокат. Поэтому её обобщение «все следователи плохие» выглядит неубедительно. Особенно на фоне того, что раньше она сама не раз резко меняла карьеру — и Брагин её всегда поддерживал.

Слишком ценный кадр, чтобы просто уйти

Вторая претензия — профессиональная. Юрий Брагин в сериале показан как топ-следователь, которого ценит руководство и даже приглашали в Москву. Поэтому версия, что в системе «не нашлось вакансии» для специалиста такого уровня, зрителей откровенно смущает.

Многие считают: в реальности такого сотрудника удерживали бы до последнего, а кадровые решения не принимались бы «за пять минут».

Любовь к героям сильнее логики

При этом интересный момент: несмотря на критику, аудитория сериал не бросает. Зрители по-прежнему хвалят самого Брагина, стабильного Шибанова и фирменную атмосферу проекта.

Но факт остаётся фактом — именно линия с уходом из СК стала главным слабым местом старта сезона. И теперь главный вопрос фанатов звучит так: смогут ли сценаристы убедительно вернуть Брагина на его законное место?