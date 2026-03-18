Брагин из «Первого отдела» в пух и прах разнес этого обладателя «Оскара»: «Глупый фильм»

Иван Колесников, знакомый зрителям по роли в «Первом отделе», неожиданно высказался о фильме, который в 2023 году был у всех на слуху. Речь о «Барби» Греты Гервиг — картине, вызвавшей бурные обсуждения задолго до премьеры.

Актёр признался, что досмотрел ленту до конца, но так и не понял, в чём её смысл. По его словам, фильм показался ему поверхностным и сумбурным, а развитие событий — слишком быстрым и не всегда оправданным. Он также добавил, что не уловил главной идеи: то ли речь о женских страданиях, то ли об издевательствах над Кеном.

«Какой-то глупый фильм, не понял, он о страданиях женщин, или о мучениях Кена. Клиповое скомканное кино», — возмутился актер.

Колесников не стал оценивать игру актёров или техническую сторону фильма, но честно признался, что за внешней яркостью не разглядел глубины. А вот комментаторы в Сети с ним не согласны.