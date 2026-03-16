Брагин и Спасская — весьма неожиданно: НТВ порадует новинкой в марте 2026 года — не вечная история о следователях

НТВ в 2026 году уже выпустил немало новинок, однако вскоре зрителей ждет еще один увлекательный детективный сериал. В нем можно будет встретить любимых персонажей из других проектов. Главную роль сыграет Карина Андоленко, известная по сериалу «Спасская». Также в актерский состав вошел Иван Колесников, который не первый год играет в культовом сериале НТВ «Первый отдел».

О чем сериал

«Мертвая точка» — российский детективный сериал о Рите Галич, юристе, которая берется раскрыть убийство, в котором обвиняют еёе отца. Улик против него предостаточно, но Рита не готова принять очевидное. В процессе расследования она наталкивается на следы рейдерского синдиката и вовлекается в опасную игру с теми, кто скрывает правду.

Чем может понравиться

Игра Кариной Андоленко в этой может вам понравится. Актриса показывает свободную, бесстрашную и эмоциональную женщину, что заметно отличается от её привычных драматических образов.

Кроме того, сюжет не даст расслабиться. История полна неожиданных поворотов и ложных следов. Создатели обещают весьма неочевидный финал. Сериал ставит перед зрителем сложные дилеммы и заставляет сомневаться в первой версии событий.

«Мертвая точка» — не типичный «кабинетный детектив». Здесь будут риск для жизни, сцены спасения и динамичное расследование. Для тех, кто любит эмоциональных героев, хитрые повороты сюжета и размышления о том, что мир не делится на черное и белое, сериал точно будет интересен.