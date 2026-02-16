Брагин и Шибанов возвращаются уже сегодня: вспоминаем, что до этого показали в «Первом отделе»

Долгожданный день для всех любителей процедуралов настал — именно сегодня, 16 февраля, стартует пятый сезон «Первого отдела». А мы в преддверии премьеры вспоминаем, на чем оборвалась история Брагина и Шибанова.

Чем кончился четвертый сезон

Четвёртый сезон «Первого отдела» закончился на нескольких напряжённых нотах. Брагин вёл дело о ДТП с шестью жертвами. Главным фигурантом казался сын влиятельного чиновника, который устроил гонки и сел за руль пьяным.

Но запись с таксофона перевернула всё: это таксист спровоцировал аварию, а молодой человек просто ехал на зелёный свет. Опьянение не зафиксировали документально, и Брагину пришлось отпустить его под подписку.

Параллельно в личной жизни Шибанова рухнуло то, что казалось стабильным. Он несколько раз столкнулся на улице с Еленой Ракитиной из ФСБ, которую считал погибшей. Ракитина напомнила о себе и прозрачно намекнула, что у журналистки Татьяны, с которой Шибанов построил новые отношения, не всё чисто с прошлым. Союз с Татьяной распался.

Главный удар пришёлся на семью Брагина. Дело об убийстве двадцатилетней давности внезапно ожило.

Свидетель опознал в прохожей Веру, жену следователя. Сначала её вызвали как свидетеля, но быстро переквалифицировали в подозреваемую. Следователь Гаспаров подкупил двух лжесвидетелей, подогнал улики и добился ареста Веры. В финале Брагин написал рапорт об отставке — единственный способ остаться рядом с женой и попытаться её вызволить.

Пятый сезон

С Веры Брагиной сняли обвинение, но убийца так и не найден. Дело не закрыто. Брагин решает вернуться в Следственный комитет, но на прежнее место его уже не берут — занято. В итоге он оказывается в районном отделе Петербурга, где разбирает старые, давно пылящиеся на полках дела.

И почти сразу выясняется: предшественник на этой должности не уволился, а пропал. И чем глубже Брагин копается в бумагах, тем отчётливее понимает — его исчезновение завязано на тех самых историях, которые теперь достались ему.

Шибанов всё там же, в главке, пытается склеить то, что разбил. Елена Ракитина, которую он считал мёртвой и похоронил в голове, теперь живая и рядом, но между ними столько всего, что просто так не разберешься. А ещё Таня — перед ней он тоже должен извиниться, и груз этот никуда не делся.