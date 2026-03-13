Брагин и Шибанов, до свидания! На ТВ скоро появится еще одна пара крутых полицейских — новый сериал уже снимает ОККО и это будет феерия смеха

Онлайн-кинотеатр Okko начал съёмки нового комедийного сериала «Полицейский по обмену». Проект делает студия «ВАМ» вместе с компанией LEGIO FELIX. История строится на столкновении двух полицейских культур — китайской и российской.

Главная интрига в том, что один из напарников слишком дисциплинирован, а второй живёт по законам киношных боевиков.

Китайский полицейский в Москве

Главный герой — офицер Дэшэн. Он вырос в семье полицейских, привык к строгим правилам и уважению к протоколам. В его родном районе идеальный порядок, поэтому навыки драки и стрельбы почти не приходилось применять. Зато герой отлично знает русский язык и неплохо разбирается в нашей культуре.

По обмену его отправляют работать в Москву. Напарником становится столичный полицейский Костя. В его личном деле записано, что он знает китайский язык, хотя это всего лишь старая шутка коллег.

Напарники из разных миров

Костя знает только несколько фраз и иероглифов из старых гонконгских боевиков. Его отец в детстве показывал фильмы с Джеки Чаном и Чоу Юн-Фатом, поэтому герой уверен, что отлично понимает китайскую культуру. На деле же он больше мечтает о зрелищных погонях, чем о реальной полицейской работе.

Сценарий написал Илья Куликов — создатель «Полицейского с Рублёвки». Главные роли исполняют Денис Васильев и китайский актер Гу Хаосун. В проекте также снимаются Олег Тактаров, Ингрид Олеринская и Чжен Ханьи. Генеральный продюсер Вячеслав Муругов объясняет идею проекта так:

«Контраст между двумя культурами ― всегда интересно. И любой человек, который много путешествовал, знает, что этот контраст рождает огромное количество смешных и нелепых ситуаций. В "Полицейском по обмену" мы не только используем этот приём, но ещё и погружаем героев в экстремальную среду борьбы с преступностью. Это будет действительно увлекательная и смешная история».

Сериал обещает стать смесью полицейской комедии и истории о напарниках, которые слишком по-разному понимают слово «служба».