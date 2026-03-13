Киноафиша Статьи Брагин и Шибанов, до свидания! На ТВ скоро появится еще одна пара крутых полицейских — новый сериал уже снимает ОККО и это будет феерия смеха

Брагин и Шибанов, до свидания! На ТВ скоро появится еще одна пара крутых полицейских — новый сериал уже снимает ОККО и это будет феерия смеха

13 марта 2026 20:33
«Полицейский по обмену»

Сценарий, кстати, написал Илья Куликов — создатель «Полицейского с Рублёвки».

Онлайн-кинотеатр Okko начал съёмки нового комедийного сериала «Полицейский по обмену». Проект делает студия «ВАМ» вместе с компанией LEGIO FELIX. История строится на столкновении двух полицейских культур — китайской и российской.

Главная интрига в том, что один из напарников слишком дисциплинирован, а второй живёт по законам киношных боевиков.

Китайский полицейский в Москве

Главный герой — офицер Дэшэн. Он вырос в семье полицейских, привык к строгим правилам и уважению к протоколам. В его родном районе идеальный порядок, поэтому навыки драки и стрельбы почти не приходилось применять. Зато герой отлично знает русский язык и неплохо разбирается в нашей культуре.

По обмену его отправляют работать в Москву. Напарником становится столичный полицейский Костя. В его личном деле записано, что он знает китайский язык, хотя это всего лишь старая шутка коллег.

Напарники из разных миров

Костя знает только несколько фраз и иероглифов из старых гонконгских боевиков. Его отец в детстве показывал фильмы с Джеки Чаном и Чоу Юн-Фатом, поэтому герой уверен, что отлично понимает китайскую культуру. На деле же он больше мечтает о зрелищных погонях, чем о реальной полицейской работе.

Сценарий написал Илья Куликов — создатель «Полицейского с Рублёвки». Главные роли исполняют Денис Васильев и китайский актер Гу Хаосун. В проекте также снимаются Олег Тактаров, Ингрид Олеринская и Чжен Ханьи. Генеральный продюсер Вячеслав Муругов объясняет идею проекта так:

«Контраст между двумя культурами ― всегда интересно. И любой человек, который много путешествовал, знает, что этот контраст рождает огромное количество смешных и нелепых ситуаций. В "Полицейском по обмену" мы не только используем этот приём, но ещё и погружаем героев в экстремальную среду борьбы с преступностью. Это будет действительно увлекательная и смешная история».

Сериал обещает стать смесью полицейской комедии и истории о напарниках, которые слишком по-разному понимают слово «служба».

Фото: пресс-служба ОККО
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда» Читать дальше 14 марта 2026
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео) Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ» Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ» Читать дальше 12 марта 2026
После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» Читать дальше 10 марта 2026
«Уже не могу работать ночами на износ»: Бурунов подтвердил участие во 2 сезоне «Слова пацана» — что еще известно «Уже не могу работать ночами на износ»: Бурунов подтвердил участие во 2 сезоне «Слова пацана» — что еще известно Читать дальше 9 марта 2026
Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро Читать дальше 9 марта 2026
В этих 3 российских сериалах — удивительно крепкая детективная интрига: и №1 вышел в 2026 году В этих 3 российских сериалах — удивительно крепкая детективная интрига: и №1 вышел в 2026 году Читать дальше 14 марта 2026
Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Сериал-загадка: эта новая спортивная драма переполошила зрителей — OKKO снова на коне Читать дальше 14 марта 2026
После «Первого отдела-5» зрители больше всего ждут эти 3 сериала: и два из них НТВ обещает выпустить уже давно После «Первого отдела-5» зрители больше всего ждут эти 3 сериала: и два из них НТВ обещает выпустить уже давно Читать дальше 14 марта 2026
