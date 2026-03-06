Меню
Киноафиша Статьи Брагин бы сошел с ума от ревности: мини-сериал 2014 года, где Вера крутит роман с майором Громом

6 марта 2026 16:11
Кадр из сериала «Семь футов под килем»

Актриса Елена Вожакина снимается во многих проектах.

Мини-сериал «Семь футов под килем» собрал на одной площадке Елену Вожакину и Тихона Жизневского. Для поклонников сейчас этот проект будет весьма интересен, так как любовную пару играет Вера из «Первого отдела» и майор Гром.

Сюжет строится вокруг старой яхты, которая неожиданно становится центром событий. С самого начала видно, что с судном не все в порядке. Тайна вокруг яхты вовлекает персонажей в череду странных и порой комичных происшествий.

Вожакина играет Марусю, девушку, оказавшуюся в эпицентре событий. Жизневский предстал в роли Пашки Ушакова, образ которого далек от мрачных амплуа актера. Авторы смешали мелодраму, легкую комедию и элементы детектива.

Второстепенные персонажи добавляют юмора и колорита. Особого внимания заслуживает преподаватель Альбатросов в исполнении Аркадия Коваля. Визуальная картинка проекта просто великолепна и порадует эстетов: яхты, причалы и открытая вода создают расслабленную атмосферу. Сериал состоит из четырех серий и вышел еще до появления «Первого отдела».

Фото: Кадр из сериала «Семь футов под килем»
Камилла Булгакова
