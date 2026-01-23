Меню
Киноафиша Статьи Боже, какой же он старенький! Включила новую комедию с 91-летним Пьером Ришаром и залипла — рекомендую ее всем друзьям миллениалам

Боже, какой же он старенький! Включила новую комедию с 91-летним Пьером Ришаром и залипла — рекомендую ее всем друзьям миллениалам

23 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Человек, который видел медведя, который видел человека»

Даже и не верится, что время так быстро летит.

В январе 2026 года тихо вышла новая комедия, которую легко было пропустить — без громкой рекламы и навязчивого хайпа. А зря. «Человек, который видел медведя, который видел человека» — редкий пример свежего фильма, который не кричит, а работает: мягко, смешно и очень по-человечески. Сейчас картина уже доступна в хорошем качестве, и это тот случай, когда два часа пролетают почти незаметно.

Комедия без суеты и шума

В центре истории — пожилой отшельник Грегуар, который живет в хижине на южном побережье и наслаждается тишиной. Его размеренную жизнь нарушает знакомство с Мишелем — юношей с аутизмом, который чувствует мир иначе. Между ними нет длинных диалогов и объяснений, но появляется редкое взаимопонимание.

Все меняется, когда герои находят сбежавшего циркового медведя. Полиция ищет животное, чтобы вернуть его в клетку, а спрятать зверя оказывается куда сложнее, чем кажется. Отсюда рождается и юмор, и драма — без перегибов, но с точным попаданием.

Почему фильм нельзя пропустить

Главную роль играет Пьер Ришар, которому, на минуточку, 91 год. Он не просто появляется в кадре, а держит на себе весь фильм — спокойно, иронично и без попыток понравиться. Юмор здесь взрослый, мягкий и очень точный, без гэгов ради гэгов.

Фильм не торопится, не давит эмоциями и не требует вовлеченности. Это редкий пример свежей комедии, которая вышла тихо, но способна подарить ощущение уюта и легкости. И да — особенно приятно осознавать, что такое кино сегодня делает актер, для которого возраст давно перестал быть ограничением.

Фото: Кадр из фильма «Человек, который видел медведя, который видел человека»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
