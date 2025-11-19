Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Борисов ворвался в топ-3, Бурунов удержал 2 место: кто же стал актером №1 — и кого россияне выбрали лучшей актрисой? ВЦИОМ подвел итоги 2025 года

Борисов ворвался в топ-3, Бурунов удержал 2 место: кто же стал актером №1 — и кого россияне выбрали лучшей актрисой? ВЦИОМ подвел итоги 2025 года

19 ноября 2025 18:37
Юра Борисов, Екатерина Климова

Фамилии все известные и поистине народные.

ВЦИОМ и премия «Народная марка» представили свежие данные национального исследования — кто стал лицом уходящего года для зрителей. Голосовали обычные россияне, не кинокритики. И результаты получились неожиданно честными.

Мужская тройка, которая сместила мэтров

Победитель — Сергей Безруков. Он получил 15% содержательных голосов и впервые за несколько лет обошёл всех конкурентов. Рядом — Сергей Бурунов, который окончательно закрепился как главный универсальный артист страны.

Главным прорывом стал Юрий Борисов: всего два года назад его упоминали 1–3% участников, сегодня он уже в топ-3. Голливудский дебют и крупные российские проекты сделали своё. Столько же голосов получил Александр Петров — ещё один любимец широкой аудитории.

Хабенский и Машков, некогда лидеры народных симпатий, в этом году набирают по 7%. Интересно, что Никита Михалков тоже вернулся в рейтинги — документальный фильм о нём неожиданно поднял зрительскую волну внимания.

Женская тройка — зрелость, сила и новая кровь

Лучшие актрисы уходящего года — Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. У всех по 7%. Анна — главный символ «династийной смены»: два года назад её мама Юлия Пересильд занимала ту же позицию в народном голосовании.

Далее идут Боярская (5%), затем Климова, Гусева, Александрова, Самбурская и Ковальчук — у каждой по 4%.

Народ назвал лучших не потому, что они модные, а потому что они живые, честные и узнаваемые. Рейтинг получился таким, каким бывает разговор на кухне: без позы, но с правдой.

Читайте также: Два новых российских проекта признаны самыми ожидаемыми — там Колокольников, Безруков, Кологривый и Гуськов

Фото: Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2024), сериала «Торгсин»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека Читать дальше 19 ноября 2025
«Лихие», «Фишер» и «Мосгаз» остались позади: итоги 2025 года уже подводят — и зрители выбрали лучший сериал (идет уже 18 лет!) «Лихие», «Фишер» и «Мосгаз» остались позади: итоги 2025 года уже подводят — и зрители выбрали лучший сериал (идет уже 18 лет!) Читать дальше 19 ноября 2025
97% зрителей на RT в восторге от «Формулы-1», а кассовые сборы 630 млн долларов поражают: будет ли у фильма вторая часть? 97% зрителей на RT в восторге от «Формулы-1», а кассовые сборы 630 млн долларов поражают: будет ли у фильма вторая часть? Читать дальше 19 ноября 2025
Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Читать дальше 19 ноября 2025
Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Читать дальше 19 ноября 2025
Кто посмеет бросить вызов Грю и желтым милашам? Главный злодей «Миньонов 3» оказался тем, кого герой хотел забыть навсегда Кто посмеет бросить вызов Грю и желтым милашам? Главный злодей «Миньонов 3» оказался тем, кого герой хотел забыть навсегда Читать дальше 19 ноября 2025
Что на самом деле означает фраза «Надо, Федя, надо» из «Операции “Ы”»: Гайдай пошутил тоньше, чем кажется Что на самом деле означает фраза «Надо, Федя, надо» из «Операции “Ы”»: Гайдай пошутил тоньше, чем кажется Читать дальше 19 ноября 2025
А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно Читать дальше 19 ноября 2025
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше