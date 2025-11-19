Борисов ворвался в топ-3, Бурунов удержал 2 место: кто же стал актером №1 — и кого россияне выбрали лучшей актрисой? ВЦИОМ подвел итоги 2025 года

ВЦИОМ и премия «Народная марка» представили свежие данные национального исследования — кто стал лицом уходящего года для зрителей. Голосовали обычные россияне, не кинокритики. И результаты получились неожиданно честными.

Мужская тройка, которая сместила мэтров

Победитель — Сергей Безруков. Он получил 15% содержательных голосов и впервые за несколько лет обошёл всех конкурентов. Рядом — Сергей Бурунов, который окончательно закрепился как главный универсальный артист страны.

Главным прорывом стал Юрий Борисов: всего два года назад его упоминали 1–3% участников, сегодня он уже в топ-3. Голливудский дебют и крупные российские проекты сделали своё. Столько же голосов получил Александр Петров — ещё один любимец широкой аудитории.

Хабенский и Машков, некогда лидеры народных симпатий, в этом году набирают по 7%. Интересно, что Никита Михалков тоже вернулся в рейтинги — документальный фильм о нём неожиданно поднял зрительскую волну внимания.

Женская тройка — зрелость, сила и новая кровь

Лучшие актрисы уходящего года — Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. У всех по 7%. Анна — главный символ «династийной смены»: два года назад её мама Юлия Пересильд занимала ту же позицию в народном голосовании.

Далее идут Боярская (5%), затем Климова, Гусева, Александрова, Самбурская и Ковальчук — у каждой по 4%.

Народ назвал лучших не потому, что они модные, а потому что они живые, честные и узнаваемые. Рейтинг получился таким, каким бывает разговор на кухне: без позы, но с правдой.

