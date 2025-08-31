Меню
Киноафиша Статьи Боран вернулся на съемочную площадку «Далекого города» — и у поклонников паника: 5 теорий о втором сезоне сериала

Боран вернулся на съемочную площадку «Далекого города» — и у поклонников паника: 5 теорий о втором сезоне сериала

31 августа 2025 20:33
Боран

Съёмки новых серий уже стартовали, и появление покойного мужа Альи перевернуло фанатские ожидания.

Во втором сезоне «Далёкого города» сценаристы готовят интригу, которая уже успела вызвать панику среди поклонников.

На съёмочной площадке заметили Бурча Кюмбетлиоглу, исполнителя роли Борана — покойного мужа Альи. Фанаты гадают: зачем возвращать персонажа, который умер в первом сезоне?

Теория первая: флешбеки о прошлом Джихана

Боран мог появиться только для того, чтобы глубже раскрыть характер Джихана. Вероятно, нам покажут их отношения до трагедии и то, как главный герой помогал брату сбежать из Турции.

Это объясняет и детали со съёмок — например, «омоложенную» причёску Озана Акбабы.

Джихан

Теория вторая: тайная связь с Эджмелем

В первом сезоне Эджмель называл Борана своим любимчиком, но именно он организовал его убийство.

Возможно, флешбеки покажут, как Эджмель манипулировал племянником или преследовал собственные цели.

Теория третья: воскрешение Борана

Самая спорная версия. Турецкие сценаристы нередко идут на подобные ходы, но поклонники уверены: возвращение Борана в реальном времени разрушит логику истории.

В ливанском оригинале, на котором основан сериал, этот троп не использовался.

Теория четвёртая: вина Альи и Джихана

В финале первого сезона Алья и Джихан наконец-то сблизились. Появление Борана во флешбеках может усилить чувство вины героев и стать преградой для их отношений.

Теория пятая: кто заказал убийство

Пока мотивы Эджмеля остаются загадкой. Возможно, именно флешбеки прояснят, почему Боран был ему настолько опасен, что его нужно было устранить.

Второй сезон обещает ответы и новые тайны. Фанаты ждут, появится ли Боран только в воспоминаниях или сценаристы готовят неожиданный поворот.

Также прочитайте: Сулейман запретил кофе, потому что он «горелый» — был ли он прав? Врач объяснил, стоит ли бояться бодрящего напитка

Фото: Кадр из сериала "Далекий город"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
