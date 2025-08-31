Боран вернулся на съемочную площадку «Далекого города» — и у поклонников паника: 5 теорий о втором сезоне сериала

Во втором сезоне «Далёкого города» сценаристы готовят интригу, которая уже успела вызвать панику среди поклонников.
На съёмочной площадке заметили Бурча Кюмбетлиоглу, исполнителя роли Борана — покойного мужа Альи. Фанаты гадают: зачем возвращать персонажа, который умер в первом сезоне?
Теория первая: флешбеки о прошлом Джихана
Боран мог появиться только для того, чтобы глубже раскрыть характер Джихана. Вероятно, нам покажут их отношения до трагедии и то, как главный герой помогал брату сбежать из Турции.
Это объясняет и детали со съёмок — например, «омоложенную» причёску Озана Акбабы.
Теория вторая: тайная связь с Эджмелем
В первом сезоне Эджмель называл Борана своим любимчиком, но именно он организовал его убийство.
Возможно, флешбеки покажут, как Эджмель манипулировал племянником или преследовал собственные цели.
Теория третья: воскрешение Борана
Самая спорная версия. Турецкие сценаристы нередко идут на подобные ходы, но поклонники уверены: возвращение Борана в реальном времени разрушит логику истории.
В ливанском оригинале, на котором основан сериал, этот троп не использовался.
Теория четвёртая: вина Альи и Джихана
В финале первого сезона Алья и Джихан наконец-то сблизились. Появление Борана во флешбеках может усилить чувство вины героев и стать преградой для их отношений.
Теория пятая: кто заказал убийство
Пока мотивы Эджмеля остаются загадкой. Возможно, именно флешбеки прояснят, почему Боран был ему настолько опасен, что его нужно было устранить.
Второй сезон обещает ответы и новые тайны. Фанаты ждут, появится ли Боран только в воспоминаниях или сценаристы готовят неожиданный поворот.
