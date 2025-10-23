Меню
Боран будет жить, а вот Джихан — не факт: появились спойлеры ко 2 сезону «Далекого города» вплоть до Нового года

23 октября 2025 14:15
Кадр из сериала «Далекий город»

Зрителей ждет настоящий любовный треугольник.

Похоже, сценаристы «Далекого города» решили еще до Нового года выжать из зрителей максимум эмоций. Пока фанаты спорят, кого больше жалко — Борана, Алью или несчастного Джихана, в сериале готовят серию событий, которые перевернут сюжет. Дальше — только для тех, кто готов к спойлерам.

Борана спасут, но не без потерь

После череды больничных сцен, слёз и анализов наконец-то произойдёт долгожданная пересадка почки. Донором станет Джихан, несмотря на смертельно опасную аневризму.

Операция пройдёт, но не гладко — его состояние резко ухудшится, и героя переведут в реанимацию. Он окажется на грани смерти, а Алья проведёт у его койки бессонные ночи. Именно этот эпизод станет эмоциональной кульминацией сезона.

Боран, вопреки ожиданиям, выживет — и исчезнет из Мардина. Он выздоровеет и уедет навсегда, оставив Алью перед новым этапом жизни.

Алья и Джихан начнут всё заново

Пока Боран будет восстанавливаться, Алья и Джихан переедут в новый особняк. Вместе с ними туда переедут и все слуги — Садакат останется в старом доме одна, будто наказанная прошлым. Это станет символом смены эпохи в сериале: прежние обиды и интриги уходят, но новые — уже на подходе.

Демир — между двумя женщинами

Кадр из сериала «Далекий город»

История Демира продолжится. Его отношения с Зеррин останутся неопределёнными — развода не будет, но и мира не предвидится. В жизни мужчины появится новая женщина по имени Джерен, подруга Альи. Она станет его деловой партнёршей и, как утверждают источники, будущей любовной линией.

Старые враги и новые союзники

Отец Хамады, устроивший похищение, вернётся в сюжет и наконец привлечёт Эджмеля к ответственности. Этот конфликт, по слухам, завершится громкой развязкой — с угрозами, судом и, возможно, арестом.

Садакат после бурных событий немного сбавит обороты: её вражда с Альей ослабеет. Но её роль в доме всё ещё не закончена — именно Садакат приведёт Зеррин в особняк, тем самым запустив новый виток драмы.

Семейные новости и маленькие радости

На фоне всех бед зрителей ждёт редкий лучик света: Шахин и Наре узнают, что ждут ребёнка. Эта линия, по задумке сценаристов, должна стать «новогодним подарком» — редкий момент, когда герои действительно счастливы.

Что дальше?

До конца года зрителей ждёт череда эмоциональных серий: операции, предательства, возвращения и новая любовь. Боран спасён, но цена окажется слишком высокой.

Алья снова выберет сердце вместо разума, а Садакат, кажется, впервые за долгое время замолчит. Но ненадолго — ведь после Нового года сценаристы наверняка снова всё перевернут.

Ранее мы писали: «Жестокий Стамбул» на первом месте: выбрала 3 популярных турецких сериала, которые перегнули с трешем и пытками.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
