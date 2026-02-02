Бондарчук встал на защиту «Чебурашки» и «Буратино»: «Огульно судить недозволительно»

Вокруг современных российских сказочных фильмов давно не утихают споры. Их ругают за вторичность, за «не то детство», за излишнюю коммерцию и попытку понравиться всем сразу. Но всё чаще в этом шуме возникает простой вопрос: а кто именно выносит приговор и с каких позиций?

На круглом столе в Госдуме Фёдор Бондарчук публично встал на защиту семейного кино. По его словам, обсуждение современных сказок слишком часто скатывается в субъективные вкусовые оценки и не имеет отношения к реальному устройству киноиндустрии.

«Огульно судить, применяя вкусовщину, недозволительно. Надо быть экспертом. Это очень сложная индустрия», — подчеркнул Бондарчук.

Почему сказки — это не «простое кино»

Режиссёр напомнил, что детское и семейное кино — один из самых трудных жанров. Здесь важно учитывать не только сценарий и визуальный стиль, но и экономику производства, возрастные ограничения, конкуренцию с международным контентом и изменившиеся ожидания аудитории. Смотреть на такие проекты исключительно с позиции «нравится — не нравится» он считает некорректным.

Касса как аргумент

Отдельно стоит учитывать цифры проката. «Чебурашка 2» и «Буратино» стали лидерами новогоднего проката, собрав миллиарды рублей. Эти результаты показывают, что интерес к российским сказкам у зрителей по-прежнему есть — независимо от того, что пишут критики.

О чём на самом деле этот спор

По сути, речь идёт не о конкретных фильмах, а о праве жанра быть современным. Сказочное кино сегодня — это не попытка повторить прошлое, а поиск нового языка для нового зрителя. И этот процесс неизбежно будет вызывать раздражение и споры.

Похоже, конфликт вокруг российских сказок — это не кризис качества, а признак того, что индустрия меняется. А к переменам, как известно, всегда привыкают не сразу.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.