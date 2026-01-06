Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит

«Три кота» — это современный анимационный сериал, который завоевал сердца детей и родителей. История о трёх любознательных котятках — Коржике, Компоте и их младшей сестрёнке Карамельке — стала важным явлением в мире детского контента.

В каждой серии котятки сталкиваются с бытовыми ситуациями, из которых извлекают полезные уроки: как делиться, почему важно слушаться старших, как вести себя в гостях. Правила поведения подаются через увлекательные приключения и диалоги.

А семья показана максимально гармонично, ведь родители бережно и с любовью относятся к детям, уделяя им время. И это несмотря на то, что у каждого из них есть еще и работа.

Кем работают папа и мама в «Трех котах»

В семье трёх котят профессии родителей оказались необычайно творческими. Котя является настоящим мастером кондитерского искусства. Он работает на крупной фабрике и специализируется на создании изысканных десертов.

Его фирменное блюдо — нежные эклеры со сливочной начинкой, которые особенно любят котята. В одной из серий ему даже удалось приготовить 31 эклер для маленьких сладкоежек.

Кисуля предстаёт талантливым дизайнером одежды. Хотя её профессия упоминается не так часто, из отдельных эпизодов становится ясно, что она обладает прекрасным вкусом.

Изначально она работала в ателье, но затем перешла на домашний формат работы. Это позволяет ей совмещать творческую реализацию с заботой о семье.

Кто больше зарабатывает в «Трех котах»

Тема денег никогда остро не поднималась в мультсериале, но фанаты считают, что Котя и Кисуля — довольно обеспеченные люди. По крайней мере, им ничего не стоит купить новую машину взамен сломавшейся или выехать всей семьей на отдых.

И комментаторы в Сети предполагают, что за капитал отвечает, в первую очередь, отец. Ведь из простого кондитера он стал бизнесменом, открыв в городе свое кафе.

«Кисуля только в спортзал ходит или по телефону болтает, наверняка обеспечивает всех папа», «Мама иногда коллекции запускает, но будто работа для нее — как хобби. Вся надежда на Котю, и видимо он — миллионер», — считают пользователи.

