Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий

Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий

1 февраля 2026 12:48
Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий

Авторы фильма не зря рискнули поменять канон.

«Горничная» стала настоящим феноменом проката, выбив себе титул самого кассового фильма Сидни Суини. И один из главных ключей к успеху – смелые отступления от исходного романа Фриды Макфадден.

Книга была мрачной психологической драмой, но киноверсия Пола Фига добавила «жести». Если бы сценаристы строго следовали тексту, вряд ли бы триллер собрал $300 миллионов.

Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий

Вот пять ключевых различий, которые сделали фильм острее:

1. Расправа. В книге главный злодей погибает «тихо» – его оставляют умирать от обезвоживания на чердаке. В фильме же его смерть – это кровавая кульминация.

Нина заманивает его к перилам, а Милли сталкивает вниз, превращая убийство в акт совместной самообороны.

2. Наказание Милли. В романе Эндрю наказывает ее, заставляя ставить на живот тяжеленные книги. В фильме он принуждает бедняжку резать себя осколками семейного фарфора – куда более шокирующая сцена.

Больше жести и крови, меньше «мылодрамы»: «Горничная» со Суини во всем лучше оригинальной книги – 5 главных различий

3. Другой детектив. В финале романа детектив оказывается отцом невесты Эндрю, которая пропала без вести. На больших экранах же мы видим, что Нину и Милли от тюрьмы спасает сестра несчастной, и это даже круче, ведь все жертвы безумца – женщины.

4. Роль Энцо. В книге садовник соблазняет Нину, активно помогает Милли и участвует в ее дальнейшем побеге. В фильме Энцо остается наблюдателем и под конец просто исчезает.

5. Мать живая. В романе мать Эндрю, Эвелин, – едва ли не призрак прошлого, появляющийся лишь во флэшбэках и на похоронах отпрыска. В фильме Элизабет Перкинс играет язвительную матрону, которая открыто презирает и Милли, и Нину.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
