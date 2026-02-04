Меню
«Больше всего на свете ненавижу»: главный мультфильм СССР скандалист Лебедев заклеймил «жалким советским навозом»

4 февраля 2026 11:50
Артемий Лебедев

Проверку временем мульт, якобы, не прошел.

Если попросить Яндекс назвать главные советские мультфильмы, то самым первым, перед всеми «Винни-Пухами» и «Леопольдами», будет идти именно «Ну, погоди!». Шедевр «Союзмультфильма» большинство россиян с удовольствием включает по сей день. Большинство, но не Артемий Лебедев.

Для скандального дизайнера история погони волка за зайцем уже давно превратилась в такой себе раздражающий артефакт эпохи дефицита. Лебедев в личных блогах не раз заявлял: мульт полюбили, якобы, из-за отсутствия альтернативы.

«Больше всего на свете я ненавижу мультфильм “Ну, погоди!”. Это жалкий, вторичный, советский эпигонский навоз», – твердил эпатажный шоумен, и даже находил, чем объяснить позицию.

Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»

В его логике «Ну, погоди!» – тень западных хитов, прежде всего «Тома и Джерри», адаптированная под зрителя, которому просто не с чем было сопоставлять.

Позже, когда онлайн-платформы объявили мультфильм неожиданно популярным у молодежи, Лебедев даже усомнился в самой честности таких опросов, называя их итоги «полным враньем».

Конечно, сходства с «Томом и Джерри» в нашем мульте отыскать легче легкого, но делает ли это его вторичным? Конечно же нет!

Гениальная озвучка Анатолия Папанова и Клары Румяновой, узнаваемые типажи, искренний юмор и музыкальность, превратившая каждую погоню в мини-мюзикл… Даже если «Ну, погоди!» и был вдохновлен Западом, это не помешало ему для миллионов жителей СССР и России стать абсолютно родным.

Фото: Кадр из мультсериала «Ну, погоди!», Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
