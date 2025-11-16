«Больше похоже на косплей»: в Сеть слили первые кадры со съемок фильма по «The Legend of Zelda», и геймеры их не оценили

Производство фильма по легендарной игре «The Legend of Zelda» наконец началось. В интернете появились первые фотографии со съемочной площадки, где запечатлены актеры в образах Линка и Зельды.

Эти кадры сразу вызвали оживленную реакцию у поклонников франшизы. Многие геймеры уже успели поспорить по поводу визуального воплощения своих любимых персонажей.

Кадры со съемок «Легенды о Зельде»

Съемки фильма «Легенда о Зельде» начались в Новой Зеландии. В Сети появились первые кадры, вызвавшие бурное обсуждение. Принцесса Зельда предстала в синем одеянии из игры «Breath of the Wild», а Линк — в классической зеленой тунике ранних частей.

Главные роли исполняют Бенджамин Эван Эйнсуорт и Бо Брагасон. Оба актера уже известны зрителям по другим проектам. Роль телохранительницы Импы досталась Дичен Лакмэн из сериала «Разделение».

Однако фанаты остались недовольны визуальным решением. Многие отмечают, что костюмы выглядят как любительские образы.

«Больше похоже на косплей», «Почему костюмы у всех разные?», «Посмотрела на актеров, попали только в Импу», «На фото не канон костюмов, смотреть не буду», — пишут комментаторы.

Фильм «Легенда о Зельде»

О планах по экранизации «The Legend of Zelda» было официально объявлено осенью 2023 года. Режиссером проекта стал Уэс Болл, подаривший зрителям трилогию «Бегущий в лабиринте».

По предварительным данным, фильм предложит свежий взгляд на вселенную, но при этом будет наполнен многочисленными отсылками для поклонников игр. Ожидается, что картина выйдет на большие экраны 7 мая 2027 года.

