Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Больше похоже на косплей»: в Сеть слили первые кадры со съемок фильма по «The Legend of Zelda», и геймеры их не оценили

«Больше похоже на косплей»: в Сеть слили первые кадры со съемок фильма по «The Legend of Zelda», и геймеры их не оценили

16 ноября 2025 15:42
Скриншот из видеоигры «Legend of Zelda: Breath of the Wild»

Фанаты удивились разным нарядам главных героев.

Производство фильма по легендарной игре «The Legend of Zelda» наконец началось. В интернете появились первые фотографии со съемочной площадки, где запечатлены актеры в образах Линка и Зельды.

Эти кадры сразу вызвали оживленную реакцию у поклонников франшизы. Многие геймеры уже успели поспорить по поводу визуального воплощения своих любимых персонажей.

Кадры со съемок «Легенды о Зельде»

Съемки фильма «Легенда о Зельде» начались в Новой Зеландии. В Сети появились первые кадры, вызвавшие бурное обсуждение. Принцесса Зельда предстала в синем одеянии из игры «Breath of the Wild», а Линк — в классической зеленой тунике ранних частей.

Главные роли исполняют Бенджамин Эван Эйнсуорт и Бо Брагасон. Оба актера уже известны зрителям по другим проектам. Роль телохранительницы Импы досталась Дичен Лакмэн из сериала «Разделение».

Однако фанаты остались недовольны визуальным решением. Многие отмечают, что костюмы выглядят как любительские образы.

«Больше похоже на косплей», «Почему костюмы у всех разные?», «Посмотрела на актеров, попали только в Импу», «На фото не канон костюмов, смотреть не буду», — пишут комментаторы.

Фильм «Легенда о Зельде»

О планах по экранизации «The Legend of Zelda» было официально объявлено осенью 2023 года. Режиссером проекта стал Уэс Болл, подаривший зрителям трилогию «Бегущий в лабиринте».

По предварительным данным, фильм предложит свежий взгляд на вселенную, но при этом будет наполнен многочисленными отсылками для поклонников игр. Ожидается, что картина выйдет на большие экраны 7 мая 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» сравнивал героев сериала «Одни из нас» и персонажей культовой видеоигры.

Фото: Скриншот из видеоигры «Legend of Zelda: Breath of the Wild» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом? В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом? Читать дальше 17 ноября 2025
Только не говорите Фродо: почему фанаты уверены, что Голлум убил его родителей — и факты пугающе сходятся Только не говорите Фродо: почему фанаты уверены, что Голлум убил его родителей — и факты пугающе сходятся Читать дальше 17 ноября 2025
Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника Читать дальше 17 ноября 2025
Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно Читать дальше 17 ноября 2025
Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео? Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео? Читать дальше 16 ноября 2025
Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо Читать дальше 16 ноября 2025
Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря» Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря» Читать дальше 16 ноября 2025
«Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы «Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы Читать дальше 16 ноября 2025
Еще помните Лабубу? Скоро про странных монстриков выйдет фильм, а может и целая франшиза Еще помните Лабубу? Скоро про странных монстриков выйдет фильм, а может и целая франшиза Читать дальше 16 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше