Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Больше пляжа в кадре не будет: стало известно место действия 4 сезона «Белого лотоса»

Больше пляжа в кадре не будет: стало известно место действия 4 сезона «Белого лотоса»

6 сентября 2025 10:51
Кадр из сериала «Белый лотос»

Для съемок выбрали европейскую страну.

Сериал «Белый лотос» уже успел полюбиться зрителям. Он показывает непростые отношения между гостями и персоналом фешенебельного курорта.

Успех проекта очевиден — отснято три сезона, а создатели уже готовятся к съёмкам четвёртого. Но на этот раз действие развернётся не на солнечном пляже.

Четвертый сезон «Белого лотоса»

На этот раз сатирическая антология переместится во французский филиал знаменитой сети отелей. Съёмки, по слухам, могут пройти в роскошном месте — отеле Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном Берегу.

Этот регион давно облюбован голливудской богемой, особенно во время Каннского кинофестиваля. Проект традиционно поддерживается HBO, у которого есть партнёрство с Four Seasons.

Кадр из сериала «Белый лотос»

Сериал «Белый лотос»

Культовый сериал «Белый лотос» снова готовит смену обстановки. Если первые сезоны знакомили зрителей с жизнью курортов на Гавайях и Сицилии, а третий перенёс действие в тайский спа-отель, то в четвертой части зрителей ожидает нечто новое.

Его создатель, Майк Уайт, ранее намекал, что хочет уйти от привычного пляжного формата. Куда же на этот раз отправятся герои — пока остаётся интригой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что создатель «Белого лотоса» раскрыл удивительную связь между 1 и 3 сезонами.

Фото: Кадры из сериала «Белый лотос»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше