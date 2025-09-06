Больше пляжа в кадре не будет: стало известно место действия 4 сезона «Белого лотоса»

Сериал «Белый лотос» уже успел полюбиться зрителям. Он показывает непростые отношения между гостями и персоналом фешенебельного курорта.

Успех проекта очевиден — отснято три сезона, а создатели уже готовятся к съёмкам четвёртого. Но на этот раз действие развернётся не на солнечном пляже.

Четвертый сезон «Белого лотоса»

На этот раз сатирическая антология переместится во французский филиал знаменитой сети отелей. Съёмки, по слухам, могут пройти в роскошном месте — отеле Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном Берегу.

Этот регион давно облюбован голливудской богемой, особенно во время Каннского кинофестиваля. Проект традиционно поддерживается HBO, у которого есть партнёрство с Four Seasons.

Сериал «Белый лотос»

Культовый сериал «Белый лотос» снова готовит смену обстановки. Если первые сезоны знакомили зрителей с жизнью курортов на Гавайях и Сицилии, а третий перенёс действие в тайский спа-отель, то в четвертой части зрителей ожидает нечто новое.

Его создатель, Майк Уайт, ранее намекал, что хочет уйти от привычного пляжного формата. Куда же на этот раз отправятся герои — пока остаётся интригой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что создатель «Белого лотоса» раскрыл удивительную связь между 1 и 3 сезонами.