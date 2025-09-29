Меню
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага

29 сентября 2025 21:00
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Главный таймлайн франшизы обретает новую точку, и дата сериала подводит зрителей прямо к событиям классического «Ностромо».

Вопрос, который фанаты задали сразу после анонса: а где же в таймлайне спрятали «Чужой: Земля»? Франшиза Ридли Скотта давно превратилась в клубок дат и событий, и разобраться, кто за кем идёт, порой труднее, чем выжить в шахтах LV-426. Создатели нового сериала решили не тянуть интригу — и назвали год напрямую.

Когда происходит действие

Сюжет «Чужой: Земля» разворачивается в 2120 году. Это точка, расположенная всего в двух шагах от классики: ровно за два года до рейса «Ностромо» из первого фильма 1979-го.

Впервые история переносится на родную планету — и это уже ломает привычный строй вселенной. Раньше ксеноморфы ждали зрителя где-то далеко: в мрачных лабораториях, на заброшенных станциях, в космосе. Теперь же угроза оказывается прямо здесь, под нашими ногами.

Где место в хронологии

Если выстраивать линию, то она выглядит так: «Прометей» (2093), «Завет» (2104), затем «Земля» (2120), после — оригинальный «Чужой» (2122) и «Чужие» (2179). Авторы сознательно дистанцировались от философских построений приквелов. Им важнее атмосфера — та самая, где коридоры пахнут металлом, свет мигает, а любая тень может оказаться смертельной.

Почему это важно

«Чужой: Земля» делает то, чего раньше боялись: опускает ксеноморфов на нашу планету. Корпорации снова жадничают, люди снова думают, что могут управлять чудовищами, и снова ошибаются.

Для фанатов это возможность увидеть привычную угрозу в новом ракурсе. Для новичков — шанс зайти в культовую вселенную с чистого листа. И, похоже, именно в 2120 году земляне впервые поймут: от Чужого не спрячешься даже дома.

Год

Проект

Что происходит

2093

«Прометей»

Экспедиция к Инженерам, первые намёки на ксеноморфов

2104

«Чужой: Завет»

Колониальный корабль сталкивается с новым видом чудовищ

2120

«Чужой: Земля»

События сериала: корпорации и люди впервые встречают ксеноморфов на Земле

2122

«Чужой»

Рейс «Ностромо», классика Ридли Скотта

2179

«Чужие»

Возвращение на LV-426 и война с ордой чужих

2180

«Чужой 3»

Лагерь каторжников и финал истории Рипли

2379

«Чужой: Воскрешение»

Клон Рипли и новые эксперименты с ксеноморфами

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
