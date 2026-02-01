Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Больше не сериал для домохозяек: «Акушер» с Панфиловым полюбила молодежь — и третий сезон им точно понравится

Больше не сериал для домохозяек: «Акушер» с Панфиловым полюбила молодежь — и третий сезон им точно понравится

1 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Акушер»

Работа над продолжением ленты уже идет.

Канал НТВ активно снимает третий сезон медицинского детектива «Акушер». Группа прямо сейчас работает в зимней Москве, не теряя времени. Главного героя вновь играет Никита Панфилов.

Его персонажу предстоит пережить немало перемен. Акушеру-гинекологу предстоит вернуться к работе хирурга. А ещё ему придётся взяться за непростое дело — стать наставником для дерзкого и неуправляемого молодого ординатора.

Сюжет 3 сезона «Акушера»

Спустя шесть месяцев после бурных событий в жизни Глеба Каверина воцарилось относительное спокойствие. Противостояние с Брагиным осталось в прошлом.

Однако Каверина преследует чувство долга. Его не оставляет мысль о невыполненном обещании бывшей пациентке, Лизавете Громовой. Девушка оказалась за решёткой из-за ложного обвинения, став жертвой мести обманутой супруги могущественного олигарха Еремеева, от которого Лизавета ждёт ребёнка.

В отчаянии Каверин заключает рискованную сделку с самим Еремеевым. Условия таковы: Глеб возвращается к хирургической практике, а также берётся за непростую миссию — обуздать строптивый нрав дочери бизнесмена. В награду олигарх обещает пустить в ход свои связи, чтобы вызволить Лизавету из тюрьмы.

Кадр из сериала «Акушер»

Детали съемок

Никита Панфилов признался, что многое почерпнул у своего персонажа. Он перенял у доктора Каверина его стойкость. Актёр теперь уверен, что нет таких преград, перед которыми стоит опускать руки.

«Мой герой живёт по принципу: "Всё пройдёт". Я и сам отец троих детей, и этот опыт очень помогает на съёмках. Мы много взаимодействуем с малышами, и главное здесь — просто не бояться», — поделился Панфилов.

Раньше считалось, что медицинские сериалы — это в основном для зрительниц постарше. Но аудитория «Акушера» заметно помолодела. Например, во время съёмок возле университета к актёрам постоянно подходили студенты. Они просили сфотографироваться и делились тёплыми словами о сериале.

Новый сезон будет состоять из двадцати серий. Премьера обязательно состоится на НТВ, но точную дату канал пока держит в секрете.

Фото: Кадры из сериала «Акушер»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Собрали первые слухи о 8 сезоне «Невского»: в Сети засветилась новая пассия Семенова — но что тогда с Беловой Собрали первые слухи о 8 сезоне «Невского»: в Сети засветилась новая пассия Семенова — но что тогда с Беловой Читать дальше 1 февраля 2026
«У Риты с Дашей должна быть битва за внимание Компота»: звезда «Камбэка» проговорился о 2 сезоне и возможном развитии событий «У Риты с Дашей должна быть битва за внимание Компота»: звезда «Камбэка» проговорился о 2 сезоне и возможном развитии событий Читать дальше 31 января 2026
8 серий на одном дыхании: этот российских детективный триллер не уступает голливудским 8 серий на одном дыхании: этот российских детективный триллер не уступает голливудским Читать дальше 30 января 2026
Это вам не копия «Слова пацана»: что нас ждет во 2 сезоне «Детей перемен» —«Искусство в чистом виде» Это вам не копия «Слова пацана»: что нас ждет во 2 сезоне «Детей перемен» —«Искусство в чистом виде» Читать дальше 30 января 2026
Самолета не было, а вот Благовещенск абсолютно реальный: где снимали сериал «Госзащита» Самолета не было, а вот Благовещенск абсолютно реальный: где снимали сериал «Госзащита» Читать дальше 30 января 2026
Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Читать дальше 29 января 2026
Заменят не только Градского: что будет во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» Заменят не только Градского: что будет во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» Читать дальше 29 января 2026
Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи Читать дальше 29 января 2026
Понравился «Злой город»? Тогда скорее добавляйте в «Буду смотреть» историческую драму с Пореченковым Понравился «Злой город»? Тогда скорее добавляйте в «Буду смотреть» историческую драму с Пореченковым Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше