Больше не сериал для домохозяек: «Акушер» с Панфиловым полюбила молодежь — и третий сезон им точно понравится

Канал НТВ активно снимает третий сезон медицинского детектива «Акушер». Группа прямо сейчас работает в зимней Москве, не теряя времени. Главного героя вновь играет Никита Панфилов.

Его персонажу предстоит пережить немало перемен. Акушеру-гинекологу предстоит вернуться к работе хирурга. А ещё ему придётся взяться за непростое дело — стать наставником для дерзкого и неуправляемого молодого ординатора.

Сюжет 3 сезона «Акушера»

Спустя шесть месяцев после бурных событий в жизни Глеба Каверина воцарилось относительное спокойствие. Противостояние с Брагиным осталось в прошлом.

Однако Каверина преследует чувство долга. Его не оставляет мысль о невыполненном обещании бывшей пациентке, Лизавете Громовой. Девушка оказалась за решёткой из-за ложного обвинения, став жертвой мести обманутой супруги могущественного олигарха Еремеева, от которого Лизавета ждёт ребёнка.

В отчаянии Каверин заключает рискованную сделку с самим Еремеевым. Условия таковы: Глеб возвращается к хирургической практике, а также берётся за непростую миссию — обуздать строптивый нрав дочери бизнесмена. В награду олигарх обещает пустить в ход свои связи, чтобы вызволить Лизавету из тюрьмы.

Детали съемок

Никита Панфилов признался, что многое почерпнул у своего персонажа. Он перенял у доктора Каверина его стойкость. Актёр теперь уверен, что нет таких преград, перед которыми стоит опускать руки.

«Мой герой живёт по принципу: "Всё пройдёт". Я и сам отец троих детей, и этот опыт очень помогает на съёмках. Мы много взаимодействуем с малышами, и главное здесь — просто не бояться», — поделился Панфилов.

Раньше считалось, что медицинские сериалы — это в основном для зрительниц постарше. Но аудитория «Акушера» заметно помолодела. Например, во время съёмок возле университета к актёрам постоянно подходили студенты. Они просили сфотографироваться и делились тёплыми словами о сериале.

Новый сезон будет состоять из двадцати серий. Премьера обязательно состоится на НТВ, но точную дату канал пока держит в секрете.