Больше, чем в «Аутсорсе» и «Баре “Один звонок”»: так сколько серий в «Санкционере» с Нагиевым?

4 ноября 2025 10:23
Кадр из сериала «Санкционер»

Обычно эпизодов 8, но эта кинолента решила правила нарушить.

Сериал с Дмитрием Нагиевым «Санкционер» только вышел и сразу попал в список самых обсуждаемых премьер 2025 года.

История, где бывший олигарх внезапно лишается всего из-за санкций, звучит интригующе, но зрителей волнует не только сюжет. Сколько же там серий? Не придётся ли днями напролёт сидеть у экрана?

Главный герой — Василий Баранов, бизнесмен, который построил империю за границей и в одночасье её потерял. Вернувшись в родной Семиболотск после тридцати лет, он обнаруживает, что никто здесь его не ждёт.

Ни отец, ни бывшая невеста, ни дочь, о существовании которой он даже не подозревал. Решив, что причина в бедности, Василий ставит цель — вернуть уважение и статус. Только вот у провинции свои правила, и играть по ним придётся быстро учиться.

Семиболотск встречает без фанфар

Единственный, кто соглашается помочь, — местный таксист Федя. Но его жена явно не в восторге от нового знакомого. Впрочем, этот дуэт становится сердцем сериала: между бытовыми нелепостями и житейской философией разворачивается настоящая провинциальная комедия с оттенком сатиры.

Целых 17 серий без провисов

Первый сезон состоит сразу из 17 серий — формат, к которому зритель уже отвык. Авторы делают ставку на динамику, узнаваемые характеры и добротный сюжет без затяжных пауз. Каждая серия — новая попытка героя вернуть утраченное, но с каждым шагом он всё сильнее осознаёт: не деньги решают, а люди вокруг.

За камерой — Жора Крыжовников

Режиссёр Артём Захарьян («Любопытная Варвара») и шоураннер Жора Крыжовников («Слово пацана») сняли сериал весной 2025 года в Переславле-Залесском и Горках Ленинских. В ролях — Дмитрий Нагиев, Александр Ильин, Любовь Толкалина, Аглая Тарасова и Марат Башаров.

«Санкционер» — это ироничная история о том, как легко потерять всё и как трудно вернуть уважение. Но смотреть действительно стоит — и да, все 17 серий пролетают незаметно.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Прилучный снимется в «Холопе 3».

Фото: Кадр из сериала «Санкционер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
