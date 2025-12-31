Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?

Одно имя — и целая война в русскоязычном фандоме. Стоит только завести разговор о сове Гарри Поттера, как неизбежно всплывает вечный вопрос: Букля или Хедвиг? Для одних ответ очевиден и каноничен, для других — слишком холоден и «не из детства». Разбираемся спокойно и по фактам, без магического шума.

Так всё-таки Букля или Хедвиг?

Если открывать книги Джоан Роулинг в оригинале или пересматривать фильмы «Гарри Поттер» на английском, сомнений не остаётся: сову Гарри зовут Hedwig. Именно Хедвиг указана во всех официальных материалах, сценариях и каноне. Это имя не случайно — оно отсылает к святой Хедвиге Силезской, покровительнице сирот и детей. Для Гарри, выросшего без семьи, сова становится не просто питомцем, а тихим и верным спутником, связью с миром, где его наконец-то ждали.

С точки зрения канона всё предельно ясно: Хедвиг — единственно верный вариант.

Откуда тогда взялась Букля

Имя Букля появилось в русских переводах издательства «РОСМЭН» в начале 2000-х — и оказалось удивительно точным по настроению. Оно звучало мягко, тепло, по-домашнему. Букля легко запоминалась, ассоциировалась с письмами, конвертами, почтой и тем самым первым приглашением в Хогвартс.

Для целого поколения именно Букля стала частью личного волшебного опыта. Не переводческая ошибка, а сознательная адаптация — и, как показало время, очень удачная.

Почему позже начались споры

Когда появились новые переводы, имя решили больше не «обрусевать» и оставили ближе к оригиналу. Хедвиг постепенно вытеснила Буклю из официальных текстов, фан-энциклопедий и статей — отсюда и возникли бесконечные споры. Дополнительного масла в огонь подлил вариант «Совуля» из перевода Марии Спивак, который большинство поклонников предпочитают не вспоминать вовсе.

Так как правильно

Формально — Хедвиг. По-человечески — Букля.

И, если честно, никакого противоречия здесь нет. Как бы мы её ни называли, это всё та же белоснежная сова, которая стала верным другом Гарри — а нам когда-то открыла дверь в волшебный мир.

