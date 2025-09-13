Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Более 50 000 000 зрителей не спали ночами — и вы рискуете залипнуть до утра: этот российский сериал уделает «Доктора Хауса» одной левой

Более 50 000 000 зрителей не спали ночами — и вы рискуете залипнуть до утра: этот российский сериал уделает «Доктора Хауса» одной левой

13 сентября 2025 17:09
Кадры из сериала «Интерны»

Легко обошёл западные хиты и стал культовым в России.

Сериалы в России выпускаются десятками каждый год, но далеко не всем удаётся остаться в памяти зрителей. Большинство мелькают в эфире и быстро забываются, а вот некоторым удаётся стать настоящим культурным феноменом.

Есть проект, который собрал у экранов более 50 миллионов человек — и это результат, о котором мечтают даже самые громкие премьеры.

Речь, конечно, про «Интернов». Комедийный сериал с Иваном Охлобыстиным в роли сурового, циничного, но харизматичного доктора Быкова и его команды стал одним из самых популярных в истории российского телевидения.

Кадр из сериала «Интерны»

За 4 сезона и 280 серий зрители наблюдали не только за забавными случаями из жизни интернов, но и за тем, как за шутками и сарказмом скрывались личные драмы героев. Каждый персонаж был прописан так, что зритель узнавал в них себя, своих друзей или коллег.

Интерес к «Интернам» только рос с годами. На Кинопоиске сериал получил оценку 7,4, на IMDb — 7, что для российской комедии более чем достойно. Секрет успеха в том, что «Интерны» сумели соединить дерзкий юмор, сатиру на врачебные будни и искренние истории, в которых можно было смеяться и сопереживать одновременно. За это их полюбили зрители всех возрастов — от студентов до людей старшего поколения.

«Интерны» доказали: российский ситком может стать культовым и собрать аудиторию, сопоставимую с мировыми хитами. И спустя годы проект всё ещё остаётся одним из самых любимых на российском ТВ.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Интернах» эта загадка от Быкова поставила американца Фила в тупик.

Фото: Кадры из сериала «Интерны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Читать дальше 27 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше