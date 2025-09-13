Более 50 000 000 зрителей не спали ночами — и вы рискуете залипнуть до утра: этот российский сериал уделает «Доктора Хауса» одной левой

Сериалы в России выпускаются десятками каждый год, но далеко не всем удаётся остаться в памяти зрителей. Большинство мелькают в эфире и быстро забываются, а вот некоторым удаётся стать настоящим культурным феноменом.

Есть проект, который собрал у экранов более 50 миллионов человек — и это результат, о котором мечтают даже самые громкие премьеры.

Речь, конечно, про «Интернов». Комедийный сериал с Иваном Охлобыстиным в роли сурового, циничного, но харизматичного доктора Быкова и его команды стал одним из самых популярных в истории российского телевидения.

За 4 сезона и 280 серий зрители наблюдали не только за забавными случаями из жизни интернов, но и за тем, как за шутками и сарказмом скрывались личные драмы героев. Каждый персонаж был прописан так, что зритель узнавал в них себя, своих друзей или коллег.

Интерес к «Интернам» только рос с годами. На Кинопоиске сериал получил оценку 7,4, на IMDb — 7, что для российской комедии более чем достойно. Секрет успеха в том, что «Интерны» сумели соединить дерзкий юмор, сатиру на врачебные будни и искренние истории, в которых можно было смеяться и сопереживать одновременно. За это их полюбили зрители всех возрастов — от студентов до людей старшего поколения.

«Интерны» доказали: российский ситком может стать культовым и собрать аудиторию, сопоставимую с мировыми хитами. И спустя годы проект всё ещё остаётся одним из самых любимых на российском ТВ.

