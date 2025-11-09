Более 320 млн просмотров за 90 дней: этот мультик поставил мировой рекорд на Netflix, а сможет ли так его сиквел — известна дата «Кей-поп-охотниц на демонов 2»

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» дебютировал на Netflix в конце июня и мгновенно побил рекорды платформы. За три месяца проект собрал свыше 300 миллионов просмотров, став самым популярным анимационным релизом в истории сервиса.

Сюжет знакомит зрителей с участницами группы, которые много лет защищают мир от демонических угроз с помощью магического пения. Однако их миссия усложняется, когда на музыкальной сцене появляется популярный мужской коллектив, переманивающий внимание фанатов.

Поклонники сразу заметили в финале несколько намёков на возможное продолжение. Их ожидания оправдались — создатели официально подтвердили разработку сиквела, решив расширить вселенную охотниц за демонами.

«Кей-поп-охотницы на демонов 2»

Netflix официально объявил о создании сиквела нашумевшего мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Вторую часть анимационной саги планируют выпустить только в 2029 году.

На данный момент конкретные детали сюжета сохраняются в тайне. По всей видимости, работа над сценарием находится на самой ранней стадии.

Популярность проекта

Мультик установил впечатляющие рекорды на платформе Netflix. Лента познакомила зрителей с вымышленной музыкальной группой, использующей магию кей-попа в борьбе с демоническими силами. Успех оказался настолько значительным, что три композиции из саундтрека попали в престижный хит-парад Billboard Hot 100.

Необычная популярность вдохновила Netflix на организацию специальных интерактивных показов. Зрители могли подпевать героиням во время просмотра, что принесло проекту около 18 миллионов долларов за первые выходные. Даже после релиза в стриминге интерес не угас — к Хеллоуину сборы выросли еще на несколько миллионов.

Режиссер Мэгги Кан, работавшая над оригиналом, изначально закладывала потенциал для развития истории. По ее словам, 85 минут экранного времени не позволили раскрыть все задуманные сюжетные линии и предыстории персонажей, что и создало основу для будущего продолжения.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что авторы проекта ответили на вопрос о выходе фильма с актерами.