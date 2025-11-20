Меню
Киноафиша Статьи Более 3000 эпизодов, но любимых около 10: самые лучшие серии «Следа» про сотрудников ФЭС по мнению зрителей, которые надо смотреть в первую очередь

Более 3000 эпизодов, но любимых около 10: самые лучшие серии «Следа» про сотрудников ФЭС по мнению зрителей, которые надо смотреть в первую очередь

20 ноября 2025 21:02
Кадр из сериала «След»

Зрители наконец определились с выбором.

Есть сериалы, которые смотрят сезон-два и забывают. А есть такие, что становятся привычкой — как новостная лента по утрам. «След» как раз из этой породы: идёт столько лет, что успел пережить школьные перемены у тех, кто включал его «просто фоном», и стал фоновым шумом эпохи сам по себе.

3353 серии — цифра, которая делает проект абсолютным рекордсменом российского ТВ. И при этом у него до сих пор есть своя публика: кто-то смотрит ради персонажей, кто-то — чтобы угадать разгадку раньше ФЭС.

Эпизоды, которые цепляют

«Девушка из супермаркета», «Школьные годы чудесные», «Приёмыш», «Тайны больничного двора». Это те случаи, когда история важнее улик — больше чувств, меньше трюков.

Серии, что называют лучшими

«Красота требует жертв», «Бамбук де сад», «Личное дело Круглова», «Кошмар по наследству», «Три медведя». Фанаты возвращаются к ним за атмосферой и тем самым «старым» духом.

Спорные, но культовые

«Демон в мобильном» — эпизод, который одновременно ставит зрителей в тупик и собирает армии комментаторов. В этом и феномен «Следа»: почти двадцать лет он умудряется быть разным — серьёзным, нелепым, трогательным, смешным. И его продолжают включать. Не из-за интриги. А потому что он стал привычкой — самой стойкой из всех.

Читайте также: Залезли в карман актерам сериала «След»: вот сколько платили главным героям за съемки в популярном детективе

Фото: Кадр из сериала «След»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
