Более 270 тысяч зрителей ждут этот российский сериал: что уже известно о выходе адаптации видеоигры Atomic Heart

12 января 2026 20:04
Киноафиша

Нервничают уже не только геймеры, но и простые зрители.

Еще осенью 2024 года стало известно: Atomic Heart получит сериал. Проект разрабатывается для онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD, и интерес к нему оказался мгновенным — экранизация быстро вошла в топ самых ожидаемых релизов платформы. Изначально предполагалось, что сериал может выйти уже в 2025 году, но этого так и не произошло. Теперь проект официально перешёл в категорию ожиданий 2026-го. Рассказываем, что изестно о самой громкой российской адаптации видеоигры.

Что это будет за сериал

Экранизация Atomic Heart заявлена как фантастический боевик с драматическим уклоном и возрастным рейтингом 18+. Производством занимаются «Плюс Студия» и игровая студия Mundfish — то есть авторы оригинала остаются в креативной команде проекта. Это важный сигнал: сериал не просто «по мотивам», а с попыткой сохранить дух первоисточника.

Режиссёр пока не объявлен, зато сценарист известен точно — это Роман Кантор, автор «Мастера и Маргариты», «Эпидемии» и «Серебряных коньков». Его участие сразу поднимает планку ожиданий: Кантор умеет работать с большими мирами и сложной мифологией.

Когда ждать премьеру

На 2025 год проект так и не вышел — ни трейлера, ни кадров со съёмок зрители не увидели. Съёмочный старт по-прежнему заявлен на 2025-й, а значит, наиболее реалистичным окном для релиза теперь выглядит 2026 год. Даже название сериала пока не утверждено: на презентациях его продолжают называть просто адаптацией Atomic Heart.

При этом интерес аудитории никуда не делся — сериал уже добавили в список ожидаемых более 270 тысяч пользователей «Кинопоиска».

О чём будет сюжет

Создатели сразу обозначили важный момент: сериал не станет покадровым пересказом игры. Это будет самостоятельная история, разворачивающаяся в том же мире альтернативного СССР 1950-х годов — с роботами, полимером и тревожной утопией.

Роман Кантор подчёркивал, что в сериале могут появиться знакомые фанатам персонажи, но многие сюжетные элементы получат новое прочтение. Пока неизвестно, будет ли в центре истории майор Нечаев или авторы сосредоточатся на других героях этой вселенной.

Почему проект вызывает столько интереса

Atomic Heart — редкий пример российской поп-культуры, который стал заметным за пределами страны. Его визуальный стиль, альтернативная история и провокационная эстетика сделали игру мировым событием. Сериал имеет шанс либо расширить эту вселенную и закрепить успех, либо оказаться слишком осторожной адаптацией — многое будет зависеть от режиссёрского решения и масштаба постановки.

Пока информации по-прежнему немного, но ясно одно: ожидание затянулось, и теперь к 2026 году требования зрителей будут только выше.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Анастасия Луковникова
