Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Более 1 млрд зрителей: эти 3 российских фильма точно станут культовыми — если не смотрели, то пора

Более 1 млрд зрителей: эти 3 российских фильма точно станут культовыми — если не смотрели, то пора

11 февраля 2026 21:02
Кадр из фильма «Чебурашка», «Холоп», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»

Чем можно гордиться.

За последние годы появилось множество достойных проектов в отечественном кинематографе. Многие из них не просто завоевали любовь зрителей, но и показали это на цифрах.

Так, несколько российских кинофильмов собрали более 3 млрд рублей. Рассказываем про них.

Чебурашка

Сборы «Чебурашки», который вышел в 2022 году составили 7 045 871 529 рублей. Проект рассказывает о героях любимой детской сказки, правда с некоторыми изменениями.

Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков.

Холоп

Первый фильм в киносерии «Холоп» сделал по-своему революцию. Впоследствии права на экранизацию были проданы Турции, Китаю и Франции. В результате было принято решение о создании ряда продолжений. Сборы «Холопа-2» (2023) составили 3 945 432 179 рублей.

Изумрудный город

Наконец, в 2024 году вышел фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (2024). Его сборы составили 3 395 536 963 рубля. Картина довольно подробно описывает первую часть сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». В проекте задействованы Юрий Колокольников, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарев и Светлана Ходченкова.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка», «Холоп», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови Читать дальше 12 февраля 2026
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране Читать дальше 12 февраля 2026
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов «Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов Читать дальше 12 февраля 2026
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым Читать дальше 12 февраля 2026
Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы Читать дальше 12 февраля 2026
Перезапуск «Клиники» стартует уже 25 февраля: ABC выпускает сразу две серии — собрали все, что известно (свежий трейлер тут) Перезапуск «Клиники» стартует уже 25 февраля: ABC выпускает сразу две серии — собрали все, что известно (свежий трейлер тут) Читать дальше 12 февраля 2026
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Читать дальше 12 февраля 2026
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта «Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше