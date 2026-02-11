Более 1 млрд зрителей: эти 3 российских фильма точно станут культовыми — если не смотрели, то пора

За последние годы появилось множество достойных проектов в отечественном кинематографе. Многие из них не просто завоевали любовь зрителей, но и показали это на цифрах.

Так, несколько российских кинофильмов собрали более 3 млрд рублей. Рассказываем про них.

Чебурашка

Сборы «Чебурашки», который вышел в 2022 году составили 7 045 871 529 рублей. Проект рассказывает о героях любимой детской сказки, правда с некоторыми изменениями.

Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков.

Холоп

Первый фильм в киносерии «Холоп» сделал по-своему революцию. Впоследствии права на экранизацию были проданы Турции, Китаю и Франции. В результате было принято решение о создании ряда продолжений. Сборы «Холопа-2» (2023) составили 3 945 432 179 рублей.

Изумрудный город

Наконец, в 2024 году вышел фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (2024). Его сборы составили 3 395 536 963 рубля. Картина довольно подробно описывает первую часть сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». В проекте задействованы Юрий Колокольников, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарев и Светлана Ходченкова.