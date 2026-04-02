Алеша, Добрыня и Илья уходят в тень: в новой части «Трех богатырей» всё крутится уже не вокруг них — дата премьеры уже известна

Кажется, у вселенной «Трёх богатырей» начинается новый этап. Франшиза, которая долгие годы держалась на знакомых характерах и повторяемой формуле, аккуратно меняет фокус. «Три богатыря и Гуси-Лебеди» сразу заявляет об этом с первых деталей.

Продолжение истории

Полнометражный мультфильм «Три богатыря и Гуси-Лебеди» выйдет в российский прокат 24 декабря. Картина продолжит сюжетную линию части «И свет клином» и сохранит привычный сказочный тон.

При этом в центре окажутся не только Алёша, Добрыня и Илья. Значимую роль в истории впервые получат их дети, что меняет структуру повествования и расширяет мир франшизы.

Обновление франшизы

Новый полнометражный фильм делает акцент на смене поколений. При сохранении ключевых героев внимание постепенно перераспределяется на молодых персонажей.

Такой подход позволяет обновить серию без радикального пересмотра её стилистики и удержать интерес аудитории, знакомой с предыдущими частями.

Два релиза в 2026 году

Кинокомпания «Вольга» готовит сразу два проекта по этой вселенной. Уже 25 июня выйдет «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», выполненный в формате сборника коротких историй.

Сюжет включит несколько отдельных линий: знакомство с герцогом из Парижа, возвращение князю волшебной ели и сюжет о регулировании колдовской деятельности. Проект продолжает традицию ироничного взгляда на сказочный мир.