Богатыри попадают в XXI век и это очень смешно: вышел первый трейлер семейного фильма «Богатыри» с Курцыным — премьера 21 мая (видео)

Зрители любят добрые сказки и эта точно должна им понравится.

Русские богатыри снова выходят на экран, только на этот раз в неожиданной компании — со школьником из XXI века. Кинокомпания «Наше кино» показала первый трейлер приключенческого фильма «Богатыри».

Сюжет строится вокруг обычного восьмилетнего мальчика Вани. Школьник случайно находит загадочный портал и переносится во времена древнерусских легенд. Там он встречает двух богатырей — Федора и Ратибора, которые живут по законам былинных героев.

Вместе они отправляются обратно в современность. Задача у троицы непростая: найти магические артефакты раньше, чем это сделает колдунья Гордея. Злодейка планирует использовать древнюю силу, чтобы пробудить опасное зло.

Кто сыграл богатырей

Главные роли исполнили Роман Курцын, знакомый зрителям по фильму «Бременские музыканты», и Роман Постовалов, снимавшийся в картине «Артек. Сквозь столетия». Роль школьника Вани досталась Андрею Андрееву. Образ колдуньи Гордеи на экране воплотила Алена Михайлова.

В актерском составе также появились Карина Разумовская и Никита Тарасов. Режиссером фильма выступил Павел Воронин, ранее снявший комедию «Я хочу! Я буду!».

Создатели называют картину приключенческой историей для семейной аудитории. В центре сюжета — дружба, смелость и герои, знакомые из русских былин. Премьера фильма «Богатыри» состоится 21 мая.