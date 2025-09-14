Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бодров-старший снимался в «Брате»? Миф о вырезанной сцене гуляет уже почти 30 лет не просто так

Бодров-старший снимался в «Брате»? Миф о вырезанной сцене гуляет уже почти 30 лет не просто так

14 сентября 2025 18:08
Кадр из фильма «Брат»

Режиссера часто видели на площадке.

Культовое значение фильма «Брат» невозможно переоценить. Вокруг него сложилось такое количество версий, теорий и даже мифов, что только доказывает его глубокий смысл и влияние.

Одна из самых загадочных легенд касается якобы съемок Сергея Бодрова-старшего в «Брате». Говорят, что отец экранного Данилы лично настоял на том, чтобы сцену с ним вырезали.

Съемки Бодрова-старшего в «Брате»

Во время съёмок культового «Брата» на площадке часто появлялся Сергей Бодров-старший — отец главного героя и известный режиссёр. Говорят, он даже снялся в одной из сцен: стал прохожим, который мельком возникал в кадре и спрашивал у Данилы Багрова дорогу.

Но при монтаже этот эпизод вырезали. По легенде, сам Бодров-старший настоял на этом — чтобы даже намёка на семейственность не было, и зрители сосредоточились только на игре сына.

Кадр из фильма «Брат»

Миф вокруг съемок

На самом деле, никаких доказательств этому нет: его имени нет в титрах, съёмочных документах, а сам Алексей Балабанов никогда не упоминал о таком камео. Бодров-старший действительно бывал на площадке — но только как отец, который поддерживал сына.

Более того, именно он в свое время познакомил наследника с Балабановым. Скорее всего, кто-то из съёмочной группы случайно обмолвился его фамилией, и этого хватило, чтобы родилась красивая байка.

«Кто-то из массовки, услышав фамилию, решил, что рядом идёт секретная съёмка Бодрова-старшего. Спустя годы пересказ раздулся до полноразмерной сцены, которую якобы вырезали ради динамики. Интернет подхватил сплетню — и понеслось», — объяснил природу слуха автор Дзен-канала «НеПоСценарию».

Ранее портал «Киноафиша» писал, за что убили Громова в «Брате 2».

Фото: Кадры из фильма «Брат» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Читать дальше 26 сентября 2025
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов «Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов Читать дальше 26 сентября 2025
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Читать дальше 25 сентября 2025
Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше