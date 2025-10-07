Меню
«Блондинка с ярко-голубыми глазами», — вспоминал о Хюррем шейх Юсуф. Но почему она в сериале рыжая?

7 октября 2025 09:54
Хюррем

Секрет локонов султанши, скрытый за веками.

Мерьем Узерли покрасила волосы ради роли Хюррем в «Великолепном веке» — и мир уверовал: жена султана Сулеймана была огненно-рыжей. На самом деле в источниках нет единого описания её внешности.

Что видели послы и что придумали художники

Ни один европейский живописец не видел султаншу лично. Все портреты Хюррем создавались спустя столетия — чаще всего в Венеции и Польше. Поэтому на картинах она то золотистая, то каштановая, то ярко-рыжая.

В XVI веке рисовать мусульманских женщин, тем более супругу султана, считалось недопустимым.

Два свидетеля и одно противоречие

Есть лишь два человека, утверждавших, что видели Хюррем: венецианский посол Антонио Тревизано и шейх Юсуф, посланник шерифа Мекки.

Первый отмечал её «необычайную белизну кожи и живой взгляд», второй писал: «Она блондинка с большими ярко-голубыми глазами и длинными косами». Но Юсуф видел султаншу, когда ей было за пятьдесят — волосы могли поседеть и стать белыми.

Генетика за Хюррем

Историки сходятся, что Хюррем происходила из Рутении — современной Западной Украины. Светлая кожа и рыжеватые волосы типичны для этого региона.

У её сына Селима II, кстати, была рыжая борода и русые волосы — прямое подтверждение того, что мать передала ему соответствующий ген.

Так что версия о рыжей Хюррем не просто красивая легенда, а исторически возможная реальность. Скорее всего, она действительно была натуральной шатенкой — просто к зрелому возрасту рыжина поблекла, и послы приняли её за блондинку.

Источник: дзен-канал Азербайджан - страна огней

Также прочитайте: «Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так

Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
