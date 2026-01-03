Блокбастер со звездой Голливуда, ответ «Брату 2» и еще 3 фильма, которые так и не успел снять Балабанов

Этим идеям уже не суждено было сбыться.

Режиссёр Алексей Балабанов оставил после себя сравнительно небольшое, но весомое наследие — 12 полнометражных картин. В их числе оказались дилогия «Брат», драмы «Про уродов и людей» и «Груз 200».

Каждый из этих фильмов стал событием, вызывая то народную любовь, то ожесточённые споры.

Но параллельно с воплощёнными проектами в его планах и записях существовало множество других идей и сценариев, которые по разным причинам так и не дошли до стадии съёмок. Эти несостоявшиеся фильмы могли изменить все отечественное кино.

«Река»

Фильм «Река» должен был стать одним из самых мощных и мрачных проектов Алексея Балабанова. Съёмки начались в 2000 году, а сюжет рассказывал о колонии прокажённых в якутской глуши. Картина задумывалась как глубокая трагедия, в которой играли местные актёры на якутском языке.

Однако работа над фильмом оборвалась трагически. В ноябре в автомобильной аварии погибла исполнительница главной роли, актриса Туйара Свинобоева, находившаяся в машине вместе с другими членами съёмочной группы.

Эта потеря стала для Балабанова невосполнимой — у него не осталось ни моральных сил, ни практической возможности переснимать картину с другой актрисой. Проект был окончательно закрыт.

«Американец»

Фильм «Американец» задумывался как своеобразное зеркальное отражение «Брата 2». Если вторая часть знаменитой дилогии рассказывала о русском герое в Америке, то этот проект должен был показать обратный путь — американца, оказавшегося в глубинной России.

Сюжет строился вокруг бизнесмена, который инвестировал в компанию из Норильска, но та внезапно обанкротилась. Чтобы разобраться в ситуации, герой отправляется на Русский Север, где его ждёт суровая реальность.

Там американец сталкивается с местным криминальным миром, теряет всё, опускается на социальное дно, спивается и оказывается на грани отчаяния. Однако история предполагала не только падение, но и возрождение — обретя верного друга и влюбившись, герой находит спасение и новый смысл жизни в племени одного из коренных сибирских народов.

Работа над «Американцем» действительно стартовала. На главную роль был утверждён голливудский актёр Майкл Бин, известный по роли в «Терминаторе».

Однако он, оказавшись в суровых условиях Норильска, ушёл в запой, что сделало продолжение работы невозможным. Позже, уже перед своей смертью, Балабанов размышлял о том, чтобы переписать сценарий под другого известного американца — боксёра Майка Тайсона, но этим планам не суждено было осуществиться.

«Полярник»

Ещё одним северным проектом в планах Балабанова был фильм «Полярник». Его действие должно было развернуться в сибирских просторах начала XX века.

По сюжету, исследователь Арктики отправляется к Северному полюсу на дирижабле, но терпит крушение и оказывается в ледяной пустыне один на один со стихией. Едва живого, его находят и выхаживают представители коренного народа.

На главную роль режиссёр хотел пригласить настоящую голливудскую звезду — Брюса Уиллиса. Полноценный сценарий был готов, но съёмки так и не начались.

«Пан»

Сценарий этой истории Балабанов написал ещё в начале 1990-х годов. Сюжет романа Кнута Гамсуна рассказывает об отшельнике, который добровольно отвергает общество и уходит жить в глухой лес.

Идея экранизации, где одним из главных действующих лиц становится сама природа, выглядела несколько неожиданно для раннего Балабанова. Возможно, именно поэтому проект так и не был реализован.

«Кино»

В 2007 году у Алексея Балабанова возник необычный и очень современный для того времени проект под рабочим названием «Кино». Режиссёр задумал экспериментальную картину, главными героями и соавторами которой должны были стать обычные школьники.

Идея заключалась в том, чтобы подростки снимали на собственные цифровые камеры и первые мобильные телефоны фрагменты своей повседневной жизни, а лучшие из этих материалов легли бы в основу фильма.

Балабанов даже записал специальное видеообращение, в котором напрямую просил молодых людей присылать свои записи. Отклик был огромным — на его призыв откликнулись более трёх тысяч подростков, приславших свои видео. Однако, несмотря на такой впечатляющий и готовый к работе архив, фильм так и не был снят.

