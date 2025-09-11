Блокбастер по Пушкину? Почему бы и нет! Завершились съемки «Руслана и Людмилы» с Минекаевым — первые кадры впечатляют (фото)

Премьера в 2027 году, но это ближе, чем кажется на первый взгляд.

Съёмки фэнтезийного фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» завершены, и студия «Марс Медиа» наконец-то показала первые кадры со съёмочной площадки.

Экранизация пушкинской поэмы обещает стать одним из главных российских блокбастеров 2027 года, и у зрителей уже есть повод для ожидания: создатели обещают совершенно новое прочтение классической истории.

Сюжет и герои

По сюжету простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, но их счастье рушит коварный Черномор, который похищает девушку, желая отомстить её отцу — князю Владимиру. На поиски Людмилы отправляется сам Руслан, а вместе с ним — трое соперников: витязи Рагдай, Ратмир и Фарлаф. Героям предстоит преодолеть трудный путь, добыть меч-кладенец, охраняемый богатырской головой Святогора, и бросить вызов могущественному колдуну.

Главные роли исполняют Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). В образе Черномора зрителей ждёт Евгений Стычкин, князя Владимира сыграет Александр Робак, а Артем Ткаченко появится в роли мудрого Финна.

Новое слово в российском фэнтези

Режиссёром проекта стал Егор Чичканов, известный по фильмам «Ёлки 11», сериалам «Нина» и «И снова здравствуйте!». В интервью он подчеркнул, что зрителей ждёт уникальный визуальный стиль:

«Это были непростые съёмки, потому что этот мир не существует — его нужно было придумать. Все объекты и локации, в которых происходят события, выдуманы. Было много декораций и сложных съёмок, а также планируется значительное количество графики. По результатам нашей работы можно сказать, что это абсолютно отличается от привычного ландшафта сказочных фильмов, которые выходят на наших экранах», — рассказал режиссёр в одном из интервью.

Когда ждать премьеру

Дистрибьютором фильма выступает «Централ Партнершип», а релиз запланирован на 2027 год. Судя по заявленным масштабам проекта, нас ждёт захватывающее зрелище с оригинальными визуальными решениями и современным взглядом на пушкинскую классику.

