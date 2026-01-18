Блогер в петле времени и солдат из 1942-го: чем зацепил зрителей сюжет нового российского фильма «Спасти бессмертного»

История о бессмертии, которое оказывается ловушкой, а также о войне, от которой нельзя отмахнуться.

Новый российский фильм «Спасти бессмертного» сразу обращает на себя внимание сюжетом. Это не привычная военная драма и не фантастика ради эффекта, а история столкновения современного человека с прошлым, которое внезапно требует личного участия.

Современный герой и старая война

В центре фильма — 20-летний блогер-экстремал Саша Устинов. Он живет так, словно действительно бессмертен, пока не оказывается в замкнутой петле времени.

Выход из нее возможен только через судьбу солдата, погибшего в 1942 году. Чтобы спасти себя, герой должен помочь бойцу обрести бессмертие. В основе этой линии — реальная история кыргызстанца Мендыша Омуралиева, погибшего в Ржевской битве.

От лайфстайла к выбору

Фильм сознательно сталкивает два мира — самоуверенную современность и войну, в которой не было пространства для иллюзий. Именно это сочетание зрители называют главным сюрпризом картины.

Лидия Мартин пишет в сети: «Блогер в петле времени и солдат из 1942-го - удивило такое сочетание. И хоть что-то не банальное!».

Эту же мысль подхватывает sweet poison: «Не типичный сюжет, я б сказала!».

Новое лицо в главной роли

Главную роль исполнил блогер Михаил (Gufee) Медалин. Все трюки и сложные падения он выполнял сам, без дублеров.

Ангелина_Сокол отмечает: «Гуффи выполнял все трюки сам - похвально. По трейлеру видно, что старается выдавить максимум».

При этом зрители не скрывают скепсиса к тренду на блогеров в кино, но признают свежесть подхода. Киноман1985 пишет: «Очередной блогер-репер-ведущий подался в кино. Но зато новые лица».

Часть съемок проходила в Беларуси, где была построена масштабная декорация деревни подо Ржевом. На площадку приезжали родственники Мендыша Омуралиева и благословили съемочную группу на создание картины.

Премьера картины состоится 26 февраля.

Также прочитайте: Выйдет вслед за «Майором Громом»: что ждать от сериала «Фурия» со звездой «Фишера» и Юлией Пересильд